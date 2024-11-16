Гэрри ответил на громкое заявление Рахмонова перед боем в UFC

Ирландский боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри отреагировал на заявление своего будущего соперника, казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

Шавкат проведет бой с ирландцем Гэрри (15-0) за временный титул в полусреднем весе, он пройдет 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

После этого Рахмонов пристыдил других соперников по полусреднему дивизиону, которые не согласились с ним подраться.

"Я согласен, что этот дивизион очень разочаровывает — но мы с тобой знали, что этот день настанет, так что давай устроим шоу...", — написал в ответ на пост Рахмонова ирландец.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.