Гэрри ответил на громкое заявление Рахмонова перед боем в UFC
Ирландский боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри отреагировал на заявление своего будущего соперника, казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.
Ирландский боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри отреагировал на заявление своего будущего соперника, казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.
Шавкат проведет бой с ирландцем Гэрри (15-0) за временный титул в полусреднем весе, он пройдет 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).
После этого Рахмонов пристыдил других соперников по полусреднему дивизиону, которые не согласились с ним подраться.
"Я согласен, что этот дивизион очень разочаровывает — но мы с тобой знали, что этот день настанет, так что давай устроим шоу...", — написал в ответ на пост Рахмонова ирландец.
Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.
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