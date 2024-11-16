Рахмонов пристыдил топ-бойцов после объявления боя в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (18-0) прокомментировал официальный анонс его поединка с непобежденным ирландцем Иэном Гэрри (15-0), передают Vesti.kz.

Шавкат проведет бой с ирландцем Ианом Гэрри (15-0) за временный титул в полусреднем весе, он пройдет 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Он этом объявил президент UFC Дана Уайт.

"Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подкрепил свои слова делом, это Иэн, и я это уважаю. Но не обольщайся, Иэн, — я иду за твоим „ноликом“ и после этого буду драться за пояс", — написал в соцсети Х Рахмонов.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.