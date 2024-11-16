В UFC официально объявили о следующем бое Шавката Рахмонова

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) выступит на UFC 310 в со-главном событии, сообщают Vesti.kz.

Шавкат проведет бой с ирландцем Ианом Гэрри (15-0). Поединок за временный титул в полусреднем весе пройдет 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Он этом объявил президент UFC Дана Уайт.

В главном событии турнира чемпион наилегчайшего дивизиона бразилец Алешандре Пантожа будет защищать свое звание против экс-звезды RIZIN Кая Асакуры, который дебютирует в октагоне и имеет шанс стать чемпионом в своем первом бою в рамках промоушена.

Напомним, ранее у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский боец палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем.