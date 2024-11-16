Легендарный боксер оценил поражение Майка Тайсона

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд прокомментировал поражение Майка Тайсона в поединке против блогера и боксера Джейка Пола, сообщают Vesti.kz.

В сегодняшнем утреннем бою 58-летний Тайсон уступил 27-летнему Полу по очкам, проиграв единогласным решением судей.

"Нехороший бой, - кратко резюмировал Холифилд. - Возможно, у Тайсона были проблемы с ногами. Он плохо держал баланс. Джейк Пол? Он достаточно неплохой боец", - заявил Холифилд в интервью Fight Hub TV.

Отметим, что для Тайсона этот бой стал первым с 2005 года, когда он завершил карьеру, за время которой одержал 50 побед (в 44 случаях нокаутом), теперь уже при семи поражениях. Пол выиграл 11 боев, семь из них досрочно, а также имеет в своем пассиве одно поражение.

Напомним, что Тайсон и Холифилд бились в 1996 году, тогда Майк потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелой весовой категории. В 1997-м состоялся реванш между ними - Тайсон был дисквалифицирован за укусы ушей Холифилда.