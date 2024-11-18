Новый бой Рахмонова разрушил планы UFC? Казахстанец стоял на своем

8 декабря в Лас-Вегасе (Невада) пройдет следующий поединок непобежденного бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0). Следующим оппонентом 30-летнего казахстанца станет 27-летний ирландский проспект Иэн Гэрри (15-0). В актуальном рейтинге дивизиона Шавкат занимает третью строчку, а Иэн - седьмую. Корреспондент Vesti.kz объясняет, как этот вариант стал единственным доступным для "Номада".

Изначально Рахмонов должен был драться за звание неоспоримого чемпиона и возглавить турнир UFC 310. Но за пять недель до ивента чемпион Белал Мухаммад (24-3-0-1) выбыл из строя, оставив казахстанца без оппозиции.

Больше двух недель все ждали, кто же будет следующим соперником Рахмонова, и сохранит ли он вообще бой на 8 декабря. Назывались разные имена, было много разговоров, но в итоге Шавкату дали непобежденного Гэрри.

У того тоже сорвался изначально запланированный бой. Через неделю после боя Шавката, Иэн должен был биться с Хоакином Бакли (20-6) в главном событии неномерного турнира. Но, в итоге, в UFC "перетасовали все карты" - Гэрри стал соперником Шавката, а с Бакли теперь подерется Колби Ковингтон (17-4).

Пока Шавкат и его фанаты ждали хороших новостей по бою, все ожидали анонса его противостояния либо с Камару Усманом (20-4), либо с Ковингтоном. Болельщики рассчитывали на вероятность организации боя за временный пояс, хотя это было маловероятно. Все-таки, Мухаммад выбыл не на долгий срок, и бился он относительно недавно.

Но, несмотря на все разговоры, громкие слова от Камару и Колби, их бой с Шавкатом не был назначен. Казахстанец публично выразил разочарование всеми топами своего дивизиона, потому что никто не осмелился поставить подпись на контракте.

Что самое интересное, Колби, который, по всей видимости, не захотел драться с Шавкатом 8 декабря, с удовольствием принял поединок 15 декабря против Бакли, находящегося на девятой строчке рейтинга.

Почему же бой против Усмана или Ковингтона не стал реальностью? Есть смысл полагать, что сыграл роль статус поединка. В промоушене не рассматривали вариант с введением временного чемпионского титула, а, видать, это было ключевым фактором для экс-чемпиона Усмана и бывшего временного чемпиона Колби.

Время уже поджимало, и в UFC решили спасти бой для Шавката, выставив против него Гэрри. Сам ирландец получил бой с Бакли, но незадолго до этого бросал вызов казахстанцу. Поэтому он должен быть доволен, что подерется с бойцом из топ-3.

Вряд ли ошибемся, если предположим, что, в идеале, матчмейкеры хотели бы провести поединок между Шавкатом и Гэрри через пару лет, когда оба будут еще выше в рейтинге и останутся непобежденными. Но сейчас других вариантов не было, поэтому планы лиги были разрушены. А Рахмонов не собирался проходить весь лагерь и проводить усердные недели подготовки в США впустую, и он требовал себе бой.

Гэрри - один из опаснейших проспектов полусредней весовой категории. У них с Шавкатом 33-0 на двоих, и это будет грандиозное событие для всего дивизиона. До боя осталось 20 дней. Впереди - самое интересное.

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©️