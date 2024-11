Чемпион UFC разоблачил Шавката Рахмонова и дал совет

Чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) прокомментировал заявление казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Ранее Рахмонов написал в соцсетях: "Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подкрепил свои слова делом, это Иэн, и я это уважаю. Но не обольщайся, Иэн, — я иду за твоим "ноликом" и после этого буду драться за пояс".

Мухаммад под постом ответил:

don’t let your stupid manager tweet for you he doesn’t make sense