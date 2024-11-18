Чемпион UFC разоблачил Шавката Рахмонова и дал совет

Чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) прокомментировал заявление казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Ранее Рахмонов написал в соцсетях: "Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подкрепил свои слова делом, это Иэн, и я это уважаю. Но не обольщайся, Иэн, — я иду за твоим "ноликом" и после этого буду драться за пояс".

Мухаммад под постом ответил:

"Не позволяй своему глупому менеджеру писать твиты за тебя, он ничего не смыслит".

don’t let your stupid manager tweet for you he doesn’t make sense — Belal Muhammad (@bullyb170) November 16, 2024

Напомним, бой Мухаммада и Рахмонова должен был возглавить турнир UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), но Белал снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. В итоге в американском промоушене нашли ему замену в лице непобежденного ирландца Иэна Мачадо Гэрри (15-0). Поединок будет рассчитан на пять раундов и станет соглавным событием ивента.

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