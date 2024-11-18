Назым Кызайбай приняла неожиданное решение по сборной после бронзы Олимпиады
Казахстанская федерация бокса объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Азии, однако в списке нет лидера женской сборной Назым Кызайбай, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Казахстанская федерация бокса объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Азии, однако в списке нет лидера женской сборной Назым Кызайбай, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Единственная медалистка Олимпиады в Париже из женской сборной Казахстана пропустит важный турнир, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Таиланде. Кроме того, стало известно, что Кызайбай приняла решение сменить весовую категорию.
"Назым Кызайбай взяла небольшой отпуск после Олимпиады. Сейчас проводит вторые сборы. Она планирует участие в чемпионате Казахстана в декабре, который пройдет в Караганде в весовой категории до 48 килограммов", - рассказали Tengri Sport в пресс-службе Казахстанской федерации бокса (КФБ).
В Казахстанской федерации бокса пояснили, что состав женской сборной на чемпионат Азии формировался на турнире сильнейших в Караганде. Однако в трех весовых категориях финальные поединки не состоялись, и состав был доукомплектован через спарринги во время тренировочных сборов, которые транслировались на YouTube-канале федерации. В итоге 19-летняя чемпионка мира Элина Базарова, ранее выбившая из команды Жайну Шекербекову, уступила в спарринге Анель Сакыш и не попала в основной состав.
Состав женской сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии:
до 48 килограммов - Айгерим Саттыбаева;
до 50 килограммов - Алуа Балкибекова;
до 52 килограммов - Жазира Оракбаева;
до 54 килограммов - Сымбат Алиаскар;
до 57 килограммов - Улжан Сарсенбек;
до 60 килограммов - Виктория Графеева;
до 63 килограммов - Аида Абикеева;
до 66 килограммов - Милана Сафронова;
до 70 килограммов - Наталья Богданова;
до 75 килограммов - Диана Магауияева;
до 81 килограмма - Гульсая Ержан;
свыше 81 килограмма - Елдана Талипова.
31-летняя Кызайбай является чемпионкой мира 2014 и 2016 годов в категории до 48 кг, позднее перешла в вес до 50 кг. На Олимпиаде в Париже казахстанская спортсменка дошла до полуфинала, где уступила чемпионке Азиатских игр из Китая Ю У, что принесло ей первую в карьере олимпийскую медаль.
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