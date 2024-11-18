Назым Кызайбай приняла неожиданное решение по сборной после бронзы Олимпиады

Казахстанская федерация бокса объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат Азии, однако в списке нет лидера женской сборной Назым Кызайбай, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Единственная медалистка Олимпиады в Париже из женской сборной Казахстана пропустит важный турнир, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Таиланде. Кроме того, стало известно, что Кызайбай приняла решение сменить весовую категорию.

"Назым Кызайбай взяла небольшой отпуск после Олимпиады. Сейчас проводит вторые сборы. Она планирует участие в чемпионате Казахстана в декабре, который пройдет в Караганде в весовой категории до 48 килограммов", - рассказали Tengri Sport в пресс-службе Казахстанской федерации бокса (КФБ).

В Казахстанской федерации бокса пояснили, что состав женской сборной на чемпионат Азии формировался на турнире сильнейших в Караганде. Однако в трех весовых категориях финальные поединки не состоялись, и состав был доукомплектован через спарринги во время тренировочных сборов, которые транслировались на YouTube-канале федерации. В итоге 19-летняя чемпионка мира Элина Базарова, ранее выбившая из команды Жайну Шекербекову, уступила в спарринге Анель Сакыш и не попала в основной состав.

Состав женской сборной Казахстана по боксу на чемпионат Азии:

до 48 килограммов - Айгерим Саттыбаева;

до 50 килограммов - Алуа Балкибекова;

до 52 килограммов - Жазира Оракбаева;

до 54 килограммов - Сымбат Алиаскар;

до 57 килограммов - Улжан Сарсенбек;

до 60 килограммов - Виктория Графеева;

до 63 килограммов - Аида Абикеева;

до 66 килограммов - Милана Сафронова;

до 70 килограммов - Наталья Богданова;

до 75 килограммов - Диана Магауияева;

до 81 килограмма - Гульсая Ержан;

свыше 81 килограмма - Елдана Талипова.

31-летняя Кызайбай является чемпионкой мира 2014 и 2016 годов в категории до 48 кг, позднее перешла в вес до 50 кг. На Олимпиаде в Париже казахстанская спортсменка дошла до полуфинала, где уступила чемпионке Азиатских игр из Китая Ю У, что принесло ей первую в карьере олимпийскую медаль.