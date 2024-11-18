Первая казахстанка в UFC сделала заявление после поражения в профи-боксе

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова высказалась о поражении от американки Стейши Саттлз в профессиональном боксерском поединке, сообщают Vesti.kz.

Агапова уступила Саттлз единогласным решением судей на вечере бокса в Атлантик-Сити (США). Поединок в полусреднем весе состоял из четырех раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, завершившись поражением Агаповой единогласным решением судей.

"Это была настоящая война. Спасибо моей тренерке, что была со мной в углу Ада Велес. Немножко не хватило для победы. Спасибо моему тренеру Роджеру Кралу, организаторам Нельсону Лопесу и моему менеджеру Брайану Фуэри. Я надеюсь скоро вернуться, но только уже на голые кулаки. Декабрь", - написала Агапова в своем Instagram.

Это поражение стало первым для Агаповой в профи-боксе.

В первом поединке, который казахстанка провела 27 сентября этого года против боксерши из Германии Николь Шефер (3-0-2, 3 КО) была зафиксирована ничья.

Напомним, Агапова провела 15 боев в MMA, выиграв десть из них и пять проиграв. В UFC казахстанка, ставшая первой представительницей страны в промоушене провела шесть боев, победив дважды и проиграв четыре боя.