Дебютным разгромом обернулся бой в профи-боксе первой казахстанки в UFC

Экс-боец UFC из Казахстана Мария Агапова провела второй бой в профи-боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она выступила на вечере бокса в Атлантик-Сити (США), выйдя на ринг с американкой Стейшей Саттлз (2-0, 1 КО). Поединок в полусреднем весе состоял из четырех раундов по две минуты и продлился всю дистанцию, завершившись поражением Агаповой единогласным решением судей.

Это поражение стало первым для Агаповой в профи-боксе. Первый бой, который казахстанка провела 27 сентября этого года против боксерши из Германии Николь Шефер (3-0-2, 3 КО). Поединок закончился ничьей.

Напомним, Агапова провела 15 боев в MMA, выиграв десть из них и пять проиграв. В UFC казахстанка, ставшая первой представительницей страны в промоушене провела шесть боев, победив дважды и проиграв четыре боя.