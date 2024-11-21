Алимханулы разоблачили и выбрали ему нового соперника
Интернет-журнал vRINGe.com рассказал о ситуации вокруг Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), в частности о вероятном его следующем сопернике и кто может вести странички казахстанского боксера в соцсетях, передают Vesti.kz.
Интернет-журнал vRINGe.com рассказал о ситуации вокруг Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), в частности о вероятном его следующем сопернике и кто может вести странички казахстанского боксера в соцсетях, передают Vesti.kz.
"В кулуарах шутят (или же знают наверняка о том), что менеджер Эгис Климас ведет в соцсетях странички объединенного чемпиона среднего веса казахстанца Жанибека Алимханулы.
Если это правда, то практически наверняка он ведет параллельно еще и аккаунты обладателя пояса WBC в этом же весе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1, 18 КО) — тот же почерк, тот же стиль.
Бойцы утомили болельщиков дешевым спектаклем. Вот уже более года крутят ту же пластинку — изображают, якобы ведут в соцсетях переговоры по поводу унификации, постоянно обвиняя друг друга в трусости и выдвигая требования предоставить контракт.
При этом команды обоих бойцов параллельно вели переговоры с британцем Хамзой Ширазом, который является обязательным претендентам по версиям WBC и WBO. Практически наверняка драться с ним предстоит Адамесу (22 февраля, Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Joke of the year! Do you think I'm a fool or the fans are fools? Where's the contract? I'll sign it now. Just send it to me. If there's 1 dollar in it, I'll sign it! https://t.co/L3aQXIhkAc— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 18, 2024
Несколько часов назад доминиканец ретвитнул какой-то безвестный источник. Якобы Канело ведет переговоры с РВС Эла Хэймона, планирует провести в феврале (!) бой в Японии (!). При этом внезапно именно Адамес — фаворит в оппоненты.
Чем на это отвечает Жанибек? Тем же! Пишет, что "только у Канело есть мужество принять бой со мной. Давай подеремся в феврале. Чемпионы в моем весе боятся драться со мной. Покажем всему миру хороший бой!".
Bomb Vs Bomb https://t.co/2T70qCi2nx— Carlos Adames (@BroncoAdames) November 21, 2024
Ожидается, что всамделишный, а не твиттерный соперник Жанибека определится 7 декабря в Лондоне (Англия) в противостоянии британцев Дензела Бентли и Брэда Полса. Алимханулы уже дрался с Бентли — победил, но не впечатлил", - пишет vRINGe.com.
I think only Canelo has the courage to fight me! Canelo, let's fight in February! The champions in my division are afraid to fight! Let's show the world good boxing!— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 21, 2024
Напомним, что 18 ноября должны состояться промоутерские торги по бою Алимханулы с обязательным претендентом по линии WBO - Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), однако британец в итоге решил отказаться от поединка.
Алимханулы последний раз боксировал в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).
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