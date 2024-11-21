Алимханулы разоблачили и выбрали ему нового соперника

Интернет-журнал vRINGe.com рассказал о ситуации вокруг Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), в частности о вероятном его следующем сопернике и кто может вести странички казахстанского боксера в соцсетях, передают Vesti.kz.

"В кулуарах шутят (или же знают наверняка о том), что менеджер Эгис Климас ведет в соцсетях странички объединенного чемпиона среднего веса казахстанца Жанибека Алимханулы.

Если это правда, то практически наверняка он ведет параллельно еще и аккаунты обладателя пояса WBC в этом же весе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1, 18 КО) — тот же почерк, тот же стиль.

Бойцы утомили болельщиков дешевым спектаклем. Вот уже более года крутят ту же пластинку — изображают, якобы ведут в соцсетях переговоры по поводу унификации, постоянно обвиняя друг друга в трусости и выдвигая требования предоставить контракт.

Joke of the year! Do you think I'm a fool or the fans are fools? Where's the contract? I'll sign it now. Just send it to me. If there's 1 dollar in it, I'll sign it! https://t.co/L3aQXIhkAc — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 18, 2024

При этом команды обоих бойцов параллельно вели переговоры с британцем Хамзой Ширазом, который является обязательным претендентам по версиям WBC и WBO. Практически наверняка драться с ним предстоит Адамесу (22 февраля, Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Несколько часов назад доминиканец ретвитнул какой-то безвестный источник. Якобы Канело ведет переговоры с РВС Эла Хэймона, планирует провести в феврале (!) бой в Японии (!). При этом внезапно именно Адамес — фаворит в оппоненты.

Bomb Vs Bomb https://t.co/2T70qCi2nx — Carlos Adames (@BroncoAdames) November 21, 2024

Чем на это отвечает Жанибек? Тем же! Пишет, что "только у Канело есть мужество принять бой со мной. Давай подеремся в феврале. Чемпионы в моем весе боятся драться со мной. Покажем всему миру хороший бой!".

I think only Canelo has the courage to fight me! Canelo, let's fight in February! The champions in my division are afraid to fight! Let's show the world good boxing! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 21, 2024

Ожидается, что всамделишный, а не твиттерный соперник Жанибека определится 7 декабря в Лондоне (Англия) в противостоянии британцев Дензела Бентли и Брэда Полса. Алимханулы уже дрался с Бентли — победил, но не впечатлил", - пишет vRINGe.com.

Напомним, что 18 ноября должны состояться промоутерские торги по бою Алимханулы с обязательным претендентом по линии WBO - Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), однако британец в итоге решил отказаться от поединка.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).