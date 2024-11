Алимханулы разоблачили и выбрали ему нового соперника

Интернет-журнал vRINGe.com рассказал о ситуации вокруг Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО), в частности о вероятном его следующем сопернике и кто может вести странички казахстанского боксера в соцсетях, передают Vesti.kz.

"В кулуарах шутят (или же знают наверняка о том), что менеджер Эгис Климас ведет в соцсетях странички объединенного чемпиона среднего веса казахстанца Жанибека Алимханулы.

Если это правда, то практически наверняка он ведет параллельно еще и аккаунты обладателя пояса WBC в этом же весе доминиканца Карлоса Адамеса (24-1, 18 КО) — тот же почерк, тот же стиль.

Бойцы утомили болельщиков дешевым спектаклем. Вот уже более года крутят ту же пластинку — изображают, якобы ведут в соцсетях переговоры по поводу унификации, постоянно обвиняя друг друга в трусости и выдвигая требования предоставить контракт.

Joke of the year! Do you think I'm a fool or the fans are fools? Where's the contract? I'll sign it now. Just send it to me. If there's 1 dollar in it, I'll sign it! https://t.co/L3aQXIhkAc