С кем Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026? "Группа смерти", страшное дежавю и самый лучший вариант

13 декабря в швейцарском Цюрихе сборная Казахстана по футболу узнает своих соперников по отборочной группе к чемпионату мира-2026 (ЧМ-2026). Команда попала в четвертую корзину из пяти, теперь осталось дождаться жеребьевки. Корреспондент Vesti.kz собрал несколько разных вариантов для Казахстана. Есть как хорошие, так и плохие сценарии.

Групповые матчи квалификации ЧМ-2026 будут длиться с марта до ноября 2025 года. Сборную ждет от шести до восьми матчей, в зависимости от того, в какой группе она окажется - с пятью командами или четырьмя.

Всего за путевку на мундиаль, который впервые в истории пройдет в трех странах (США, Мексика и Канада) и включит в себя 48 участников, поборются 54 европейские сборные. 16 из них попадут на следующий ЧМ.

"Группа смерти": чемпионы и старые знакомые

Куда не хотелось бы попасть, так это в так называемую "группу смерти". Под таким понятием подразумевают противостояния с самыми мощными соперниками из каждой корзины. Проанализировав ситуацию в корзинах, мы пришли в к выводу, что "группа смерти" для нашей сборной была бы следующей: Испания, Греция, Словения, Казахстан.

Испанцы - действующие чемпионы Евро и Лиги наций, сейчас они являются самой ощутимой силой в Европе. Греки - очень мощная команда, которая в Лиге наций потрепала нервы даже Англии, выиграв 2:1 на "Уэмбли". Кроме того, в марте они разнесли сборную Казахстана в стыках за выход на Евро-2024 (5:0).

Словения - отдельная история. Им казахстанцы проиграли четыре раза в течение двух лет (1:2, 1:2, 0:3, 0:1). Даже психологически выходить против них на поле будет непросто. Более того, на Евро-2024 они добрались до плей-офф, где лишь в серии пенальти уступили Португалии. Они явно выделяются среди команд третьей корзины.

Группа дежавю: такое возможно?

Все мы хотим забыть группу Лиги наций-2024. Сборная Казахстана набрала всего один балл в шести матчах против Норвегии (0:0, 0:5), Словении (0:3, 0:1) и Австрии (0:4, 0:2). Разница голов - 0:15.

Но есть вероятность, что этот же состав участников будет и в рамках квалификации ЧМ-2026. Австрия входит в первую корзину, Норвегия - во вторую, а Словения, как мы уже писали выше, - из третьей.

Как вам группа Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан? Я бы такого точно не хотел, пусть это и не "группа смерти".

Группа надежды: есть удачный опыт и явный аутсайдер

Здесь была рассмотрена идея с попаданием в группу с пятью командами, потому что в противостоянии с представителями пятой корзины Казахстан в любом случае будет фаворитом. Любая победа будет большой радостью для фанатов, и поэтому это важно. Хотя, по большому счету, особой разницы это не даст, так как эти команды, с высочайшей долей вероятности, проиграют всем.

Но, так или иначе, группу надежды мы составили такую: Швейцария, Венгрия, Северная Ирландия, Казахстан, Лихтенштейн.

Швейцарцы неплохо сыграли на Евро, выбив Италию в плей-офф, но в Лиге наций команда провалилась, не одержав ни единой победы в шести встречах. Сразу несколько лидеров сборной завершили международную карьеру по окончании Евро, и смена поколений сказалась на качестве. Швейцария сейчас не столь устрашающая, как Испания, Германия, Франция или даже Бельгия с Австрией.

Венгры точно не блещут стабильностью. Они тоже выдали слабое выступление в Лиге наций (четыре очка в шести матчах). В прошлогодней квалификации Евро у команды возникали проблемы с относительно скромными Черногорией, Литвой и Болгарией. Во второй корзине есть гораздо более нежелательные соперники.

Северную Ирландию Казахстан дважды обыгрывал в прошлом году (1:0, 1:0). Британцы ничем не удивили, и с ними можно играть. А Лихтенштейн занял последнее место в своей группе Лиги наций дивизиона D, оказавшись слабее Сан-Марино и Гибралтара.

Такая группа ничего не гарантирует Казахстану, но, по крайней мере, шансов побороться за очки тут явно больше, чем при предыдущих вариантах.

Группа незнакомцев: здесь топы и не топы (да, все просто)

Здесь мы составили еще одну группу, собранную из тех команд, с которыми наша сборная еще никогда не пересекалась: Италия, Уэльс, Израиль, Казахстан, Гибралтар.

На самом деле, тоже далеко не самый худший вариант. На общем фоне выделяется разве что Италия, пусть Уэльс и набрал неплохую форму.

Кроме того, сборная Казахстана также не играла с Испанией, Швейцарией и Лихтенштейном, но о них мы уже говорили в других вариантах. Тут же решили не повторяться.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах Северной Америки - США, Мексике и Канаде. Ранее мы рассказали о хороших шансах сборной Узбекистана попасть на этот турнир:

Узбекистан досрочно попадет на исторический ЧМ-2026? Команда рвет и мечет в азиатской квалификации

Фото: Fifa.com (1), КФФ (2,3,4)©️