Хасанбой Дусматов рассказал, как дрался с Сакеном Бибосыновым

Двукратный чемпион летних Олимпийских игр по боксу из Узбекистана Хасанбой Дусматов поставил перед собой новые цели. Теперь он планирует завоевать пояс чемпиона мира на профи-ринге, а также снова выступить Олимпиаде. Кроме того он вспомнил бой с казахстанцем Сакеном Бибосыновым, передают Vesti.kz со ссылкой на OlympicUz.

- После Баходира Жалолова теперь вы стали капитаном команды. Это значит, что вы будете готовиться и к Лос-Анджелес-2028?

- Пока рано что-то утверждать, так как до старта ЛА-2028 еще есть 4 года. Но я бы хотел принять участие и в этих Олимпийских играх и завоевать титул трехкратного олимпийского чемпиона.

- Успеете ли вы побороться за чемпионский пояс в профессиональном ринге до начала лицензионных соревнований Лос-Анджелес-2028?

- Конечно, это входит в мои планы. Я нацелен завоевать чемпионский пояс и в профессиональном боксе, и имею для этого достаточно возможностей. Сейчас я являюсь обязательным претендентом на титул WBA в своей весовой категории.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐁𝐈𝐁𝐎𝐒𝐈𝐍𝐎𝐕 𝐒𝐀𝐊𝐄𝐍 🇰🇿 (@sakenbibosinov)

- Почему вас называют "профессором"? Может есть история, связанная с этим?

- Это название придумали мои наставники Тулкин Киличев и Рахматжон Рузиохунов, во время финала чемпионата Азии 2022 года. Тогда я вышел на ринг против Сакена Бибосынова из Казахстана. Первый раунд завершился в пользу Сакена и в моем углу начались волнения. Затем я сказал своим тренерам, дайте мне мою капу и воды, сейчас я исправлю ситуацию. Последующие раунды завершились моей победой. Мои наставники знают, что в любых ситуациях я могу принять правильное решение и знаю как поступить. Поэтому с тех пор меня называют "профессором".

Напомним, Дусматов и Бибосынов сошлись на Олимпиаде-2024 в Париже на стадии 1/4 финала весовой категории до 51 килограмма, тогда победу одержал представитель Узбекистана. При этом на Играх-2020 казахстанец стал бронзовым призером в категории до 52 килограммов.