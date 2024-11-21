Хасанбой Дусматов рассказал, как дрался с Сакеном Бибосыновым
Двукратный чемпион летних Олимпийских игр по боксу из Узбекистана Хасанбой Дусматов поставил перед собой новые цели. Теперь он планирует завоевать пояс чемпиона мира на профи-ринге, а также снова выступить Олимпиаде. Кроме того он вспомнил бой с казахстанцем Сакеном Бибосыновым, передают Vesti.kz со ссылкой на OlympicUz.
Двукратный чемпион летних Олимпийских игр по боксу из Узбекистана Хасанбой Дусматов поставил перед собой новые цели. Теперь он планирует завоевать пояс чемпиона мира на профи-ринге, а также снова выступить Олимпиаде. Кроме того он вспомнил бой с казахстанцем Сакеном Бибосыновым, передают Vesti.kz со ссылкой на OlympicUz.
- После Баходира Жалолова теперь вы стали капитаном команды. Это значит, что вы будете готовиться и к Лос-Анджелес-2028?
- Пока рано что-то утверждать, так как до старта ЛА-2028 еще есть 4 года. Но я бы хотел принять участие и в этих Олимпийских играх и завоевать титул трехкратного олимпийского чемпиона.
- Успеете ли вы побороться за чемпионский пояс в профессиональном ринге до начала лицензионных соревнований Лос-Анджелес-2028?
- Конечно, это входит в мои планы. Я нацелен завоевать чемпионский пояс и в профессиональном боксе, и имею для этого достаточно возможностей. Сейчас я являюсь обязательным претендентом на титул WBA в своей весовой категории.
- Почему вас называют "профессором"? Может есть история, связанная с этим?
- Это название придумали мои наставники Тулкин Киличев и Рахматжон Рузиохунов, во время финала чемпионата Азии 2022 года. Тогда я вышел на ринг против Сакена Бибосынова из Казахстана. Первый раунд завершился в пользу Сакена и в моем углу начались волнения. Затем я сказал своим тренерам, дайте мне мою капу и воды, сейчас я исправлю ситуацию. Последующие раунды завершились моей победой. Мои наставники знают, что в любых ситуациях я могу принять правильное решение и знаю как поступить. Поэтому с тех пор меня называют "профессором".
Напомним, Дусматов и Бибосынов сошлись на Олимпиаде-2024 в Париже на стадии 1/4 финала весовой категории до 51 килограмма, тогда победу одержал представитель Узбекистана. При этом на Играх-2020 казахстанец стал бронзовым призером в категории до 52 килограммов.
Реклама