В UFC зауважали Рахмонова больше? Назван неожиданный плюс от срыва чемпионского боя

Казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) сделал правильный выбор, не став спорить с UFC и согласившись на поединок с Иэном Гэрри (15-0) после срыва поединка с чемпионом дивизиона Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Так считает эксперт по ММА Айдар Махметов.

В интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall он объяснил, в чем был прав Рахмонов после отмены его чемпионского боя с Мухаммадом. Есть смысл полагать, что в перспективе от этого казахстанец только выиграет.

"Качественно Шавкат пострадал, ведь здесь он выходил на полноценный бой за титул, а сейчас выходит на рейтинговый бой, делает шаг назад. Но мне понравилось отношение Шавката к ситуации. Он спокойно отреагировал, не стал жаловаться. "UFC, вы не даете мне пояс, я заслуживаю", - вот этих лишних фраз не было. Тем более, что UFC в последнее время уже показал, что с ними лучше не зарубаться в таком ключе, Мухаммад Мокаев может это подтвердить. Лучше делать то, что тебе говорят боссы. В конечном итоге, это приведет к тому, что обе стороны от этого выиграют. Мне понравилась реакция Шавката. Он спокойно отреагировал, по ходу дав "виртуальных шапалаков" Усману, Мухаммаду и Ковингтону. Ну и сказал: "Гэрри, так Гэрри". В целом, казалось, что Шавкат будет оспаривать титул с Белалом, а следующим в очереди будет Гэрри. А теперь они сразу определят, кто наиболее достойный претендент. Они молодые и, вполне возможно, что они - будущее этого веса. По крайней мере, ближайшее будущее. Если качественно Шавкат и пострадал, то в долгосрочном плане он выиграл, в глазах руководства UFC", - объяснил Махметов.

Целиком большое интервью с Айдаром Махметовым про бой Рахмонов - Гэрри, казахстанских бойцов UFC и других перспективных файтеров из нашей страны, которые могут попасть в лучшую лигу мира, смотрите ниже:

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