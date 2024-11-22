Кто из казахстанцев готов отправиться в UFC? Названы имена

В Казахстане достаточно бойцов, которые уже сейчас потянули бы уровень UFC. Эксперт по ММА Айдар Махметов назвал нескольких из них в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

"Нурбек Кабдрахманов мне кажется неплохим бойцом, который мог бы показать хорошие перфомансы, тем более, что в полулегком весе есть проблемы в UFC. Нурбек показал по последним боям, что он очень вырос. Пребывание в American Top Team дало о себе знать. Я помню Нурбека по 2018 году. Он был еще тоненьким немножко, уже тогда был чемпионом мира по панкратиону, но такой ММА-уверенности еще не было, а сейчас она появилась. Это очень хорошо".

"Фаниль Рафиков мог бы в UFC показать себя, у него как раз манера для UFС".

"Дастан Амангельды. Сейчас у него с непростым соперником в NAIZA. Будет биться за титул с бойцом из команды Петра Яна - Вячеславом Свищевым. Очень неплохой соперник. Дастан упорный парень, который к своим победам идет. С медийной точки зрения, я не думаю, что он пока большой интерес для UFC представляет, а с точки зрения навыков - и сейчас мог бы зайти в UFC, не потерялся бы там".

Кроме того, Махметов высказался еще о ряде перспективных бойцов из Казахстана. Полностью интервью можете посмотреть ниже:

В этом же интервью эксперт высказался о поединке Шавката Рахмонова (18-0): он отметил сильную сторону его соперника, рассказал, как казахстанец получил еще больше уважения от руководства UFC. Кроме того, Махметов дал честный прогноз на бой Шавката с Иэном Гэрри (15-0) и не исключил, что президентские выборы лишили Номада потенциального поединка в лиге.

Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов (1), NAIZA (2,3)©️