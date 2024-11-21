"Ему не нужно этого делать". Эксперт предупредил Рахмонова и указал на важный козырь Гэрри

27-летний ирландец Иэн Гэрри (15-0) точно не станет проходным соперником для непобежденного казахстанца из UFC Шавката Рахмонова (18-0). Такого мнения придерживается известный эксперт по ММА Айдар Махметов. В интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall он поделился своим мнением по предстоящему противостоянию.

Бой между 30-летним Рахмоновым, занимающим третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, и 27-летним Гэрри, идущим седьмым, пройдет в главном карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Ивент состоится 8 декабря.

Изначально Шавкат должен был возглавить турнир и подраться за пояс с действующим чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1). Но в итоге американский палестинец слетел с боя по медицинским причинам.

- В чем Гэрри более опасный соперник для Рахмонова, чем Мухаммад?

- Первое, что очевидно, у Шавката будет уже год простоя. Да, многие из тех, кто работает с Шавкатом, говорят, что он прогрессировал за это время, особенно сильно подтянул вольную борьбу, подтянул захваты, завязки. Но, опять же, год простоя не всегда идет на пользу, потому что теряется боевой навык в клетке. А у Гэрри уже два проведенных боя за год, и этот будет третьим. Есть два соперника, которых они оба проходили - Нил Мэгни и Джефф Нил - обоих Шавкат удосрочил, а Гэрри с ними прошел всю дистанцию. Это можно рассматривать и как преимущество, и как недостаток. Это доказывает, что Гэрри - боец, способный всю дистанцию биться. Здесь у них будет пятираундовое противостояние, а Шавкат никогда не заходил дальше третьего раунда, все победы были одержаны досрочно. Это говорит в его пользу, но также свидетельствует о том, что всю дистанцию он еще не проходил. Пока мы не знаем, как он будет себя чувствовать на этой дистанции.

Говоря о бойцовских навыках соперника Шавката, эксперт указал на ошибочное мнение многих любителей ММА. Он призвал не недооценивать борцовские данные ирландца, ведь у него есть определенные преимущества.

"Гэрри любит пространство, работает с дистанции, с нее он хорошо заходит и выходит из атаки. У него, если не ошибаюсь, третья в истории точность ударов в этом весе, что свидетельствует о том, что, донося свои удары, он старается делать это максимально точно. Это говорит о его преимуществе. Мы знаем, что Шавкат периодически удары пропускает, и этого делать не нужно в поединке с Гэрри. Еще один навык, который многие упускают, причисляя Гэрри к базовым боксерам - у него черный пояс по дзюдо. А это очень хороший уровень: человек может бросать очень неплохо, может стоять, в каких-то завязках он себя хорошо чувствует в борьбе. Может и сам бросить. Черный пояс по дзюдо - серьезный навык. Я сам, как черный пояс по дзюдо, могу об этом свидетельствовать. Многие это недооценивают, говорят, что Гэрри - боксер, что Шавкат его борьбой завалит. Но мы видели, что Гэрри неплохо стоит на ногах, его очень сложно перевести. Плюс он сам молодой, три года разницы, ростом почти одинаковы они", - заключил Махметов.

Полностью интервью с Айдаром Махметовым про бой Рахмонов - Гэрри, казахстанских бойцов UFC и других перспективных файтеров из нашей страны, которые могут попасть в лучшую лигу мира, смотрите ниже: