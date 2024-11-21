Финиша не будет? Рахмонову предсказали первый 25-минутный бой в карьере

Эксперт по ММА Айдар Махметов сомневается в том, что бой между топовыми полусредневесами UFC - Шавкатом Рахмоновым (18-0) и Иэном Гэрри (15-0) - завершится быстрым финишем. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.

- Вы допускаете, что в предстоящем поединке у Рахмонова будет побит рекорд по времени, проведенному в клетке? 14 минут и 17 секунд в бою с Джеффом Нилом - это рекорд, и никто дольше с Шавкатом в клетке не задерживался. Может ли этот бой дойти до решения или, хотя бы, до четвертого раунда?

- Я предсказывал либо победу Шавката техническим нокаутом в третьем-четвертом раунде, либо по очкам. Я вполне допускаю, что так и будет. Гэрри очень осторожный, и он будет работать с дистанции, не давать Шавкату перевести себя вниз. Насколько мы знаем, Шавкат тоже хорош в стойке, он универсальный боец, который чувствует себя свободно в любой плоскости ММА. Исходя из того, что они друг друга знают, я считаю, что бой вполне может закончиться решением.

- То есть, в быстрый финиш здесь вы не верите?

- Мне это слабо представляется.

Целиком большое интервью с Айдаром Махметовым про бой Рахмонов - Гэрри, казахстанских бойцов UFC и других перспективных файтеров из нашей страны, которые могут попасть в лучшую лигу мира, смотрите ниже:

Напомним, что бой Рахмонов - Гэрри пройдет в главном карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США). Ивент запланирован на 8 декабря.

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