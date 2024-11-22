В Казахстане появилась большая надежда в UFC: это не Рахмонов, и не Алмабаев

В настоящее время шесть казахстанских бойцов выступают в лучшей лиге мира UFC. Известный эксперт Айдар Махметов оценил их перспективы, но заострил внимание на одном из спортсменов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У Дияра Нургожая 10-0. Перед переходом в UFC он победил Эмилиано Сорди, бывшего чемпиона лиги PFL. Правда, у него и Асылжан Бакытжанулы выигрывал, и тоже досрочно. Но, в любом случае, это имя.

Победил поляка досрочно, Бартоша Шевчика, на DWCS. Из всех этих ребят (казахстанцы в UFC, за исключением Шавката Рахмонова - Прим. автора) у меня больше всего ожиданий связано с Дияром. Потому что полутяжелый вес: ребята могут ударить, он тоже может ударить. У него база греко-римская борьба, он обладает очень крепким корпусом, у него очень неплохая не только защита, но и переводы.

Еще у него хорошая ударка, нокаутирующая. Это те составляющие, которые и привлекают зрителей смотреть бои. Я надеюсь, что Дияр себя покажет. Больше всего надежд у меня сейчас связано с Дияром, несмотря на то, что он еще ни одного боя не провел в UFC", - сказал Махметов в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall.