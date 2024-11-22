Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 10:42
 

Непобежденный казахстанец из зала Канело получил соперника и дату боя

  Комментарии

Поделиться
Непобежденный казахстанец из зала Канело получил соперника и дату боя ©instagram.com/pavlov_pablo_/

Казахстанский боксер Евгений Павлов (10-0, 8 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксер Евгений Павлов (10-0, 8 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

По информации портала Boxrec.com Павлов 30 ноября встретится с боксером из Таджикистана Асрором Вохидовым (12-1, 7 КО). Поединок второго легчайшего веса пройдет в Екатеринбурге (Россия) и будет рассчитан на восемь раундов.

В последнем бою, 3 мая, в Гвадалахаре (Мексика) Павлов нокаутировал хозяина ринга Кевина Родригеса Гарсию. Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи.

Добавим, что Павлов тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО).


Павлов Евгений Профессиональный бокс Казахстан Таджикистан

Реклама

Живи спортом!