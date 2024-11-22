Непобежденный казахстанец из зала Канело получил соперника и дату боя

Казахстанский боксер Евгений Павлов (10-0, 8 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.

По информации портала Boxrec.com Павлов 30 ноября встретится с боксером из Таджикистана Асрором Вохидовым (12-1, 7 КО). Поединок второго легчайшего веса пройдет в Екатеринбурге (Россия) и будет рассчитан на восемь раундов.

В последнем бою, 3 мая, в Гвадалахаре (Мексика) Павлов нокаутировал хозяина ринга Кевина Родригеса Гарсию. Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи.

Добавим, что Павлов тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО).