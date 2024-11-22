Спарринг определил участника ЧА-2024 по боксу от Казахстана

Главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов рассказал о формировании состава к чемпионату Азии-2024 по боксу, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

По его словам, пришлось провести спарринг, чтобы определить сильнейшего в одной из весовых категорий.

"Что касается состава на континентальный турнир, то не было четкого понимания, кого везти, только в одном весе - до 67 килограммов. На место претендовали Илья Калинин и Дулат Бекбауов. Провели спарринги. Победу присудили Дулату, который и отправится в Таиланд. В остальном у нас уже было понимание, кто войдет в сборную. Теперь у нас впереди спарринг-сессия в понедельник. Но это уже будет именно боевая практика. В ней примут участие также россияне, кубинцы, греки. Разделим всех на четыре ринга и в течение двух часов боксеры будут проводить спарринги", - рассказал он в интервью Olympic.kz.

С составом казахстанской команды можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Бекбауов становился серебряным призером чемпионатов Азии (2022) и мира (2023) в категории до 67 килограммов.