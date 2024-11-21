Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Стал известен состав мужской сборной Казахстана на чемпионат Азии-2024 по боксу, который пройдет в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz со ссылкой на Qazsport.

Континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря, а Казахстан представят следующие боксеры:

48 кг. Санжар Ташкенбай

51 кг. Сакен Бибосынов

54 кг. Махмуд Сабырхан

57 кг. Оразбек Асылкулов

60 кг. Бейбарыс Жексен

63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы

67 кг. Дулат Бекбауов

71 кг. Абылайхан Жусупов

75 кг. Диас Молжигитов

81 кг. Ерасыл Жакпеков

86 кг. Бекзат Нурдаулетов

91 кг. Сагындык Тогамбай

+92 кг. Айбек Оралбай

Женская сборная Казахстана по боксу будет представлена в 12 весах, с составом можно ознакомиться здесь.

Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

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