На Беллингема нашелся покупатель: известна сумма трансфера

Английский полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема из "Реала", интересен дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.

По информации Sky, 19-летний Джоб находится в поле зрения немецкого клуба.

Отмечается, что фамилия Беллингем по-прежнему пользуется хорошей репутацией в Дортмунде. "Боруссия" поддерживает тесный контакт с семьей, особенно через главного скаута Себастьяна Круга.

Джуд Беллингем за три года своей карьеры в дортмундской "Боруссии" значительно прогрессировал, а в 2023-му перешел в мадридский "Реал" за фиксированную сумму в 103 миллиона евро. До 2029 года к этой сумме могут быть добавлены бонусы в размере 30,9 миллиона евро.

У Джоба Беллингема действует контракт с "Сандерлендом" до 2028 года и, как ожидается, клуб готов расстаться со своим игроком за 25 миллионов евро.

Помимо "Боруссии", интерес к жемчужине полузащиты из "Сандерленда" проявляют и ведущие английские клубы. Джоб за нынешний клуб провел 13 матчей в чемпионате, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Он привлекался к играм за сборные Англии до 16, 17, 18 19, 20 и 21 года.