На Беллингема нашелся покупатель: известна сумма трансфера
Английский полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема из "Реала", интересен дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.
Английский полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема из "Реала", интересен дортмундской "Боруссии", передают Vesti.kz.
По информации Sky, 19-летний Джоб находится в поле зрения немецкого клуба.
Отмечается, что фамилия Беллингем по-прежнему пользуется хорошей репутацией в Дортмунде. "Боруссия" поддерживает тесный контакт с семьей, особенно через главного скаута Себастьяна Круга.
Джуд Беллингем за три года своей карьеры в дортмундской "Боруссии" значительно прогрессировал, а в 2023-му перешел в мадридский "Реал" за фиксированную сумму в 103 миллиона евро. До 2029 года к этой сумме могут быть добавлены бонусы в размере 30,9 миллиона евро.
У Джоба Беллингема действует контракт с "Сандерлендом" до 2028 года и, как ожидается, клуб готов расстаться со своим игроком за 25 миллионов евро.
Помимо "Боруссии", интерес к жемчужине полузащиты из "Сандерленда" проявляют и ведущие английские клубы. Джоб за нынешний клуб провел 13 матчей в чемпионате, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Он привлекался к играм за сборные Англии до 16, 17, 18 19, 20 и 21 года.
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