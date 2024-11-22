Чемпион с 21-0 выбрал другого казаха вместо Алимханулы

Британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО), действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, а также обладатель пояса WBC Silver в среднем весе, может встретиться с непобежденным казахстанцем Мейиримом Нурсултановым (20-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Источник сообщает о том, что команда Шираза рассматривает казахстанца в качестве запасного варианта в случае неудачи в переговорах с чемпионом WBC в среднем дивизионе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) или кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), владеющим поясом WBA.

Напомним, ранее WBO призвала Шираза провести промоутерские торги по бою с чемпионом организации Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), но британец в итоге решил отказаться от поединка.

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Алимханулы последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Сейчас казахстанец владеет чемпионскими поясами WBO и IBF.

Нурсултанов же занимает третье место в рейтинге WBC. Он не дрался больше года, после того как в ноябре прошлого года победил чилийца Хулио Аламоса (16-3, 9 КО) судейским решением. Казахстанец должен был вернуться в ринг в июле, но его бой так и не состоялся.