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Рахмонов? Временный чемпион назвал любимых бойцов в UFC

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Рахмонов? Временный чемпион назвал любимых бойцов в UFC ©Depositphotos.com/Piter2121

Временный чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл (15-3) перечислил любимых бойцов в американском промоушене, передают Vesti.kz.

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Временный чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл (15-3) перечислил любимых бойцов в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Он назвал четырех файтеров - это Алекс Перейра (Бразилия), Илия Топурия (Испания), Александр Волкановски (Австралия) и Ислам Махачев (Россия).

В рейтинге тяжелого веса UFC Аспиналл занимает первое место, а чемпионом дивизиона является легендарный американский боец Джон Джонс (28-1).

Напомним, что топовым бойцом от Казахстана является Шавкат Рахмонов (18-0), который вернется в октагон 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и проведет бой против ирландца Иэна Гэрри (15-0). Поединок станет соглавным событием ивента и будет рассчитан на пять раундов.

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