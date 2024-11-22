Рахмонов? Временный чемпион назвал любимых бойцов в UFC
Временный чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл (15-3) перечислил любимых бойцов в американском промоушене, передают Vesti.kz.
Временный чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл (15-3) перечислил любимых бойцов в американском промоушене, передают Vesti.kz.
Он назвал четырех файтеров - это Алекс Перейра (Бразилия), Илия Топурия (Испания), Александр Волкановски (Австралия) и Ислам Махачев (Россия).
В рейтинге тяжелого веса UFC Аспиналл занимает первое место, а чемпионом дивизиона является легендарный американский боец Джон Джонс (28-1).
Tom Aspinall lists his favourite fighters to watch on the current UFC roster:— Championship Rounds (@ChampRDS) November 21, 2024
- Alex Pereira
- Ilia Topuria
- Alexander Volkanovski
- Islam Makhachev
🎥 @AspinallMMA #UFC #MMApic.twitter.com/xNldUCVAHw
Напомним, что топовым бойцом от Казахстана является Шавкат Рахмонов (18-0), который вернется в октагон 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и проведет бой против ирландца Иэна Гэрри (15-0). Поединок станет соглавным событием ивента и будет рассчитан на пять раундов.
Два казаха подерутся на турнире UFC. Прямая трансляция и информация о соперниках
Реклама