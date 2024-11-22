Рахмонов? Временный чемпион назвал любимых бойцов в UFC

Временный чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл (15-3) перечислил любимых бойцов в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Он назвал четырех файтеров - это Алекс Перейра (Бразилия), Илия Топурия (Испания), Александр Волкановски (Австралия) и Ислам Махачев (Россия).

Tom Aspinall lists his favourite fighters to watch on the current UFC roster:



- Alex Pereira

- Ilia Topuria

- Alexander Volkanovski

- Islam Makhachev



🎥 @AspinallMMA #UFC #MMApic.twitter.com/xNldUCVAHw — Championship Rounds (@ChampRDS) November 21, 2024

В рейтинге тяжелого веса UFC Аспиналл занимает первое место, а чемпионом дивизиона является легендарный американский боец Джон Джонс (28-1).

Напомним, что топовым бойцом от Казахстана является Шавкат Рахмонов (18-0), который вернется в октагон 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и проведет бой против ирландца Иэна Гэрри (15-0). Поединок станет соглавным событием ивента и будет рассчитан на пять раундов.

Два казаха подерутся на турнире UFC. Прямая трансляция и информация о соперниках