Рахмонов? Временный чемпион назвал любимых бойцов в UFC

Временный чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл (15-3) перечислил любимых бойцов в американском промоушене, передают Vesti.kz.

Он назвал четырех файтеров - это Алекс Перейра (Бразилия), Илия Топурия (Испания), Александр Волкановски (Австралия) и Ислам Махачев (Россия).

Tom Aspinall lists his favourite fighters to watch on the current UFC roster:



- Alex Pereira

- Ilia Topuria

- Alexander Volkanovski

- Islam Makhachev



