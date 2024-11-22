Два казаха подерутся на турнире UFC. Прямая трансляция и информация о соперниках

Завтра, 23 ноября, в Макао (Китай) состоится турнир UFC - UFC Fight Night 248. Это будет нетипичный турнир лучшей лиги мира, потому что по казахстанскому времени он пройдет днем в субботу. Но для болельщиков он станет еще интереснее от того, что там выступят сразу двое казахских бойцов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о поединках с их участием.

Турнир включит в себя 13 поединков, шесть из которых пройдут в главном карде. Предварительный кард начнется в 13:00 по казахстанскому времени, главный - в 16:00.

Целиком турнир можно будет посмотреть по подписке UFC Fight Pass. Отдельно бои главного карда покажут на телеканале Setanta Sports 2, а также в спортивном разделе на платформе "Кинопоиск" по подписке "Яндекс Плюс".

Как видите, в главном бою вечера бывший чемпион легчайшего веса UFC россиянин Петр Ян (17-5) встретится с экс-чемпионом наилегчайшей категории бразильцем Дейвесоном Фигейредо (24-3-1). Они занимают третье и пятое места в дивизионе до 61 килограммов.

В карде будет всего три поединка с участием топовых бойцов. В соглавном событии пройдет бой в женском минимальном весе - второй номер рейтинга китаянка Янь Сяонань (18-4-0-1) подерется с бразильянкой Табатой Риччи (11-2).

А еще в главном карде подерутся топовые полутяжеловесы - восьмой номер из Швейцарии Волкан Оздемир (20-7) и новозеландец Карлос Ульберг (10-1), замыкающий топ-10 дивизиона.

А что у нас по казахам? Во-первых, турнир откроет противостояние в легком весе, в котором этнический казах из Китая Кайсар Махсат (10-3) проведет свой пятый поединок в лучшей лиге мира. Он выйдет в октагон в 13:00.

Соперником 24-летнего файтера будет 31-летний бразилец Николас Мотта (14-5-0-1). У обоих 2-2 в UFC, правда у Мотты еще один поединок был признан несостоявшимся. Еще Кайсара и Николаса объединяет то, что они выходцы из Претендентской серии Даны Уайта (DWCS).

Свои последние бои оба выиграли. Мотта в январе за минуту с лишним нокаутировал ранее непобежденного дебютанта из Австралии Тома Нолана, а вот Махсат выдал неоднозначное выступление в апреле, лишь раздельным решением победив 35-летнего Габриэля Бенитеса, у которого только одна виктория в пяти последних боях.

Домашний турнир в Макао должен мотивировать Махсата на успехи. Пока самым ярким выступлением казаха является его победа в дебюте над Стивом Гарсией. Однако прошло уже два с половиной года, и за это время он проиграл два поединка, а в одном выиграл с большим трудом у нестабильного ветерана. Завтра представитель Китая будет очень нуждаться в победе, и от этого будет зависеть его будущее в UFC.

Еще один казах, который подерется на UFC в Макао - 28-летний(18-5), также представляющий Китай. Его бой пройдет в рамках финального этапа проекта(через него перспективные бойцы из Азии могут получить контракт с лигой).

Он уже прошел двоих соперников: в четвертьфинале техническим сабмишеном победил своего соотечественника Ли Юнфена (10-5), а затем решением выиграл у Токитаки Наканиши (12-4) из Японии. Эти поединки прошли в мае и августе.

В прошлом году Женисулы уже пытался добиться контракта с UFC через Road to UFC, но проиграл в четвертьфинале. В начале этого года он приезжал в Шымкент, где победил на турнире Alash Pride FC. Сейчас он идет на серии из четырех побед.

Соперником Балгына по столь важному бою будет представитель Южной Кореи(13-3-0-2). Ему тоже 28 лет, и он идет на серии из двух побед. Своих соперников из Японии и Китая на предыдущих стадиях Road to UFC он победил решением.

До этого Енг был чемпионом казахстанской лиги NAIZA. Осенью 2022-го он завоевал пояс в легчайшем весе, в четвертом раунде остановив казахстанца Айдына Кодекова. Но в конце 2023-го он проиграл при первой же защите пояса - в третьем раунде был добит Дастаном Амангельды, который теперь сам проведет защиту титула, причем в этот же день (23 ноября).

Так что, если один из бойцов является этническим казахом из Китая, то второй - бывший чемпион казахстанской лиги. Очень интересное противостояние, но только один из них получит контракт с UFC. Их бой будет последним в предварительном карде ивента. Он начнется ориентировочно в 15:30 по казахстанскому времени.

Отметим, что в настоящее время контракт с UFC имеют два этнических казаха из Китая - Махсат и(39-12).

Фото: X/Match_Maker_MMA©️