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Вчера 23:34
 

Макгрегора признали виновным в изнасиловании женщины: есть вердикт

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Макгрегора признали виновным в изнасиловании женщины: есть вердикт ©Depositphotos.com/thenews2.com

Суд присяжных признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины, которое произошло в 2018 году в дублинском отеле Beacon, передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

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Суд присяжных признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины, которое произошло в 2018 году в дублинском отеле Beacon, передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

Процесс проходил в рамках гражданского разбирательства. Макгрегору было предписано выплатить компенсацию пострадавшей в размере 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов). Женщина, знакомая с Макгрегором через социальные сети, заявила, что боец в пентхаусе отеля прижал ее к кровати, душил, а затем насильно вступил с ней в половую связь, сопровождавшуюся избиением. У пострадавшей зафиксировали синяки на руках, теле и ссадины на шее. Женщина отметила, что была против близости из-за менструации.

Макгрегор не стал комментировать ситуацию, поскольку быстро покинул зал суда после вынесения решения.

Потерпевшая, выступая за пределами суда, заявила, что недели ее гражданского дела против Макгрегора были "кошмаром".

"Прежде всего, я хотела бы сказать, что ошеломлена и тронута поддержкой, которую я получила от всех.

Надеюсь, моя история станет напоминанием о том, что, как бы вы ни боялись - говорите, у вас есть голос, и продолжайте бороться за справедливость.

Теперь, когда справедливость восторжествовала, я могу попытаться жить дальше и смотреть в будущее вместе со своей семьей, друзьями и дочерью", - сказала она.

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