Макгрегора признали виновным в изнасиловании женщины: есть вердикт

Суд присяжных признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины, которое произошло в 2018 году в дублинском отеле Beacon, передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

Процесс проходил в рамках гражданского разбирательства. Макгрегору было предписано выплатить компенсацию пострадавшей в размере 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов). Женщина, знакомая с Макгрегором через социальные сети, заявила, что боец в пентхаусе отеля прижал ее к кровати, душил, а затем насильно вступил с ней в половую связь, сопровождавшуюся избиением. У пострадавшей зафиксировали синяки на руках, теле и ссадины на шее. Женщина отметила, что была против близости из-за менструации.

Макгрегор не стал комментировать ситуацию, поскольку быстро покинул зал суда после вынесения решения.

Потерпевшая, выступая за пределами суда, заявила, что недели ее гражданского дела против Макгрегора были "кошмаром".