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Гвардиола ответил, останется ли в "Ман Сити" в случае вылета из премьер-лиги

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Гвардиола ответил, останется ли в "Ман Сити" в случае вылета из премьер-лиги ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что останется в клубе, даже если "горожан" понизят в лиге из-за финансовых махинаций, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что останется в клубе, даже если "горожан" понизят в лиге из-за финансовых махинаций, передают Vesti.kz

"Я сказал это шесть месяцев назад. Если мы вылетим из премьер-лиги, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в премьер-лигу. Я знал это тогда, я чувствую это сейчас", - цитирует специалиста BBC.

Напомним, "Ман Сити" обвиняют в 115 различных нарушениях финансовых правил в период 2009-2018 годов. Вердикт клубу должны вынести весной следующего года.

При этом Гвардиола продлил контракт с английским клубом по схеме "1+1".

"Ман Сити" он возглавляет с 2016 года, с "горожанами" выиграл 18 трофеев. Также каталонский специалист возглавлял "Баварию" и "Барселону", воспитанником которой является.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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