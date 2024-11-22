Гвардиола ответил, останется ли в "Ман Сити" в случае вылета из премьер-лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что останется в клубе, даже если "горожан" понизят в лиге из-за финансовых махинаций, передают Vesti.kz.

"Я сказал это шесть месяцев назад. Если мы вылетим из премьер-лиги, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в премьер-лигу. Я знал это тогда, я чувствую это сейчас", - цитирует специалиста BBC.

Напомним, "Ман Сити" обвиняют в 115 различных нарушениях финансовых правил в период 2009-2018 годов. Вердикт клубу должны вынести весной следующего года.

При этом Гвардиола продлил контракт с английским клубом по схеме "1+1".

"Ман Сити" он возглавляет с 2016 года, с "горожанами" выиграл 18 трофеев. Также каталонский специалист возглавлял "Баварию" и "Барселону", воспитанником которой является.

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