Гвардиола нашел двух новичков для "Манчестер Сити" в "Реале"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола работает над усилением состава. Среди имен, которые выделяются в списке новичков, есть два выходца из испанской Ла Лиги: Мартин Субименди из "Реал Сосьедада" и Родриго из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, необходимость усилить полузащиту, похоже, является одним из приоритетов Гвардиолы. После серьезной травмы Родри тренер определил Мартина Субименди как возможную идеальную замену. Полузащитник "Реал Сосьедада", известный своим тактическим умом, техническими качествами и умением читать игру, идеально вписывается в систему каталонского тренера. В свои 25 лет Субименди является одним из столпов команды, которую тренирует Иманоль Альгуасиль.

Интерес "Манчестер Сити" не нов. На протяжении нескольких месяцев скауты клуба следили за игрой игрока в ключевых матчах, и похоже, что они могут сделать важный шаг в летнее трансферное окно. Сумма отступных за расторжение контракта составляет в размере 60 миллионов евро.

Что касается Родриго, то в предыдущих кампаниях он был ключевой фигурой для "сливочных", в этом сезоне его роль при Карло Анчелотти снизилась. Это не осталось незамеченным для Гвардиолы, который был большим поклонником молодого нападающего с первых дней его карьеры в "Сантосе".

Родриго со своей универсальностью в атаке стал бы роскошным усилением для "Манчестер Сити". Однако подписать его будет непросто. Несмотря на то, что он не получает должного внимания в "Реале", мадридцы вряд ли позволят ему уйти, не получив предложения более чем на 100 миллионов евро.

Для Гвардиолы оба игрока представляют собой отличную возможность омолодить и укрепить состав "Манчестер Сити".

Напомним, Гвардиола пролонгировал контракт с "Манчестер Сити" до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на год.