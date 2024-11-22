"Манчестер Сити" официально решил судьбу Гвардиолы
Английский "Манчестер Сити" официально объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой, сообщают Vesti.kz. Новое соглашение рассчитано на два года.
Английский "Манчестер Сити" официально объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой, сообщают Vesti.kz. Новое соглашение рассчитано на два года.
Ранее СМИ сообщили, что новое соглашение с 53-летним наставником заключено по формуле "1+1": контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на год.
Предыдущий действующий контракт Хосепа Гвардиолы истекал по завершении текущего сезона. Испанец возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году и за это время превратил клуб в настоящую силу.
Под его руководством "горожане" шесть раз становились чемпионами Англии и впервые в своей истории завоевали Лигу чемпионов.
После 11 туров текущего сезона АПЛ "Манчестер Сити" набрал 23 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
We are absolutely delighted to announce that @PepTeam has signed a contract extension 🙌— Manchester City (@ManCity) November 21, 2024
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