"Манчестер Сити" официально решил судьбу Гвардиолы

Английский "Манчестер Сити" официально объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой, сообщают Vesti.kz. Новое соглашение рассчитано на два года.

Ранее СМИ сообщили, что новое соглашение с 53-летним наставником заключено по формуле "1+1": контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на год.

Предыдущий действующий контракт Хосепа Гвардиолы истекал по завершении текущего сезона. Испанец возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году и за это время превратил клуб в настоящую силу.

Под его руководством "горожане" шесть раз становились чемпионами Англии и впервые в своей истории завоевали Лигу чемпионов.

После 11 туров текущего сезона АПЛ "Манчестер Сити" набрал 23 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

