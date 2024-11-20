Гвардиола принял решение по "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял решение продолжить работу в английском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, стороны договорились о продлении контракта, который истекает по окончании текущего сезона.

Новое соглашение будет рассчитано на один год и содержать опцию продления еще на один сезон. Ожидается, что официально "горожане" объявят о продлении соглашения с 53-летним специалистом в ближайшие дни.

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Напомним, Гвардиола возглавляет "Сити" с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 18 трофеев: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, шесть раз чемпионат Англии, дважды - Кубок страны, трижды - Суперкубок Англии и четырежды - Кубок английской лиги.

Также испанский специалист возглавлял каталонскую "Барселону", с которой еще два раза выиграл Лигу чемпионов, и мюнхенскую "Баварию".

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