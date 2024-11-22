Агент Чеснокова рассказал о предложениях из Европы и отказе "Тобола"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков провел яркий сезон за "Тобол", став лучшим бомбардиром КПЛ. Где продолжит карьеру 25-летний вингер, и есть ли к нему интерес из Европы - в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал агент игрока Ярослав Зварич.

- Ярослав, сезон индивидуально для Ислама сложился удачно, можно сказать, что это даже лучший период его карьеры?

- Скажем так, один из лучших, надеемся будет еще лучше и ярче. Все-таки для европейских клубов важнее, как ты показал себя в международных турнирах, а в сборной Казахстана и в квалификации еврокубков с "Тоболом" не все получилось.

Предложения и интерес к Исламу всегда были и есть, но все-таки есть несколько сторон и в частности, минувшим летом трансфер не состоялся, когда одну из сторон не устроили условия.

- Это было предложение от словацкой команды "ДАК-1904"?

- Да, было официальное предложение, достаточно хорошая сумма компенсации, но "Тобол" не отпустил. Жаль, поскольку "ДАК-1904" - интересный клуб, который развивает игроков и готов их продавать в дальнейшем.

- Есть ли определенность по будущему Ислама на данный момент?

- Сейчас большинство европейских чемпионатов идет, еще окно не открыто. Но за ним наблюдают клубы из Австрии, Польши, Турции.

- А тот же "ДАК-1904" уже утратил интерес?

- На данный момент определенности нет, но в любой момент они могут вернуться с предложением.

- Но сам Ислам нацелен уехать?

- Да, но все-таки важно, куда поехать, хочется пойти и дать результат.

- Сейчас вероятность его отъезда в Европу выше, чем в прошлом году?

- Думаю, да. Но важна позиция "Тобола", у Ислама есть контракт на следующий год, поэтому клуб резонно захочет получить компенсацию. Понятно, что уже летом следующего года Ислам сможет вести переговоры с другими клубами, если останется в "Тоболе". Но хочется, чтобы все были довольны, поскольку "Тобол" тоже многое дал Исламу и повлиял на его развитие.

Напомним, что Чесноков в минувшем сезоне чемпионата Казахстана забил за "Тобол" 10 голов в 21 матче, также на его счету четыре результативные передачи.