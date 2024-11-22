Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 21:02
 

Агент Чеснокова рассказал о предложениях из Европы и отказе "Тобола"

  Комментарии

Поделиться
Агент Чеснокова рассказал о предложениях из Европы и отказе "Тобола" ©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков провел яркий сезон за "Тобол", став лучшим бомбардиром КПЛ. Где продолжит карьеру 25-летний вингер, и есть ли к нему интерес из Европы - в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал агент игрока Ярослав Зварич

Поделиться

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков провел яркий сезон за "Тобол", став лучшим бомбардиром КПЛ. Где продолжит карьеру 25-летний вингер, и есть ли к нему интерес из Европы - в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал агент игрока Ярослав Зварич

- Ярослав, сезон индивидуально для Ислама сложился удачно, можно сказать, что это даже лучший период его карьеры? 

- Скажем так, один из лучших, надеемся будет еще лучше и ярче. Все-таки для европейских клубов важнее, как ты показал себя в международных турнирах, а в сборной Казахстана и в квалификации еврокубков с "Тоболом" не все получилось. 

Предложения и интерес к Исламу всегда были и есть, но все-таки есть несколько сторон и в частности, минувшим летом трансфер не состоялся, когда одну из сторон не устроили условия. 

- Это было предложение от словацкой команды "ДАК-1904"? 

- Да, было официальное предложение, достаточно хорошая сумма компенсации, но "Тобол" не отпустил. Жаль, поскольку "ДАК-1904" - интересный клуб, который развивает игроков и готов их продавать в дальнейшем. 

- Есть ли определенность по будущему Ислама на данный момент? 

- Сейчас большинство европейских чемпионатов идет, еще окно не открыто. Но за ним наблюдают клубы из Австрии, Польши, Турции. 

- А тот же "ДАК-1904" уже утратил интерес? 

- На данный момент определенности нет, но в любой момент они могут вернуться с предложением. 

- Но сам Ислам нацелен уехать? 

- Да, но все-таки важно, куда поехать, хочется пойти и дать результат. 

- Сейчас вероятность его отъезда в Европу выше, чем в прошлом году? 

- Думаю, да. Но важна позиция "Тобола", у Ислама есть контракт на следующий год, поэтому клуб резонно захочет получить компенсацию. Понятно, что уже летом следующего года Ислам сможет вести переговоры с другими клубами, если останется в "Тоболе". Но хочется, чтобы все были довольны, поскольку "Тобол" тоже многое дал Исламу и повлиял на его развитие. 

Напомним, что Чесноков в минувшем сезоне чемпионата Казахстана забил за "Тобол" 10 голов в 21 матче, также на его счету четыре результативные передачи. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

КПЛ Межсезонье в КПЛ Тобол ФК Казахстан Футбол Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

Реклама

Живи спортом!