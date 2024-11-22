Месси отказал "Барселоне": подробности

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси не сможет присутствовать на гала-вечере "Барселоны" 29 ноября в честь 125-летия клуба, передают Vesti.kz.

Как информирует Mundo Deportivo, на мероприятии будут присутствовать многие VIP-персоны, в том числе нынешние и бывшие звезды различных команд и секций клуба. Однако Месси не сможет присутствовать на гала-вечере, поскольку имеет ранее заключенные контракты по другим проектам, что делает его присутствие на вышеупомянутом празднике нецелесообразным и невозможным.

В каталонском клубе отмечают, что все значимые игроки "Барселоны" получили приглашение по почте. Месси узнал о приглашении 15 дней назад. Несмотря на невозможность присутствовать на мероприятии, участие аргентинца возможно в других форматах. Пока неясно, в каких именно.

Месси свои лучшие годы провел в "Барселоне" (2003-2021), после чего два сезона отыграл в "Пари Сен-Жермене". А с прошлого года является игроком "Интер Майами".