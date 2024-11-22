Два казахстанских бойца ММА проведут титульные бои: что их ждет и кто в соперниках?

В субботу, 23 ноября, в Алматы состоится бойцовский турнир NAIZA 69. Это событие украсит сразу два титульных боя с участием казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Всего в карде ивента значатся 14 поединков, пять из которых пройдут в главном карде. В нем примут участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Украины, Кыргызстана, Германии, России и Индии.

Турнир примет Almaty Arena, он начнется в 18:00 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте лиги и на Sport Plus Qazaqstan. Подробная информация на инфографике ниже:

В соглавном событии вечера будет оспорен титул в легчайшем весе. Казахстанец Дастан Амангельды (7-1) проведет первую защиту своего пояса. Его оппонентом будет претендент из России, дебютант лиги NAIZA Вячеслав Свищев (13-4).

Боец из команды "Еркін Күш" завоевал пояс чемпиона в декабре прошлого года, когда в конце третьего раунда финишировал южнокорейца Су Енга. Теперь Амангельды собирается провести защиту титула и добыть третью победу подряд.

Однако 29-летнего чемпиона ждет непростой вызов - бой с 31-летним Свищевым, который до этого бился в различных российских промоушенах. Он является другом звезды UFC Петра Яна, а тренирует его этнический казах Кайрат Нурмаганбетов. Символично, что Свищев и Ян проведут свои бои в один день - завтра состоится и турнир NAIZA 69, и ивент UFC в Макао (Китай) - там Петр встретится с Дейвесоном Фигейредо.

Вячеслав - базовый боксер, который все свои победы добыл досрочно (10 нокаутов и три сабмишена). Сейчас у него серия из двух побед, как и у Дастана. Это будет очень интересное противостояние.

В главном же событии вечера пройдет титульное противостояние в легком весе - украинский чемпион Даниэль Донченко (10-2) проведет первую защиту титула. Его соперником станет казахстанец Рустем Кудайбергенов (8-5).

23-летний Донченко стал чемпионом лиги в июле, когда взял реванш у Каныбека Жаныбек Уулу из Кыргызстана, заставив его сдаться в концовке четвертого раунда. В NAIZA у него 4-1, сейчас он идет на серии из трех побед. Интересы Даниэля представляет известный менеджер из Казахстана Саят Абдрахманов.

Его ждет встреча с опытным соперником - 31-летним Кудайбергеновым. В лиге он провел только один бой, в апреле решением остановив ранее непобежденного россиянина Ивана Данилова. Этой победой Рустем закрыл серию из двух поражений и, в итоге, получил титульный шанс.

Сможет ли Кудайбергенов вернуть пояс в Казахстан? Любопытно, что не так давно чемпионом этого веса был его однофамилец Ильдар Кудайбергенов. Бой между Даниэлем и Рустемом должен стать украшением турнира и поставить в нем жирную точку, или даже восклицательный знак.

Полностью кард турнира NAIZA 69 выглядит следующим образом:

Фото: NAIZA©️