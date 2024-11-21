Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 21:17
 

Чемпион объяснил отказ от титульного боя с казахским нокаутером

  Комментарии

Поделиться
Чемпион объяснил отказ от титульного боя с казахским нокаутером ©Кадр из видео

Британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО), действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, а также обладатель пояса WBC Silver в среднем весе, объяснил посредством соцсетей, почему решил провести бой с доминиканским чемпионом дивизиона по линии WBC Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО), а не с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться

Британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО), действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, а также обладатель пояса WBC Silver в среднем весе, объяснил посредством соцсетей, почему решил провести бой с доминиканским чемпионом дивизиона по линии WBC Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО), а не с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Поединок Шираза и Адамеса может состояться 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я уже давно об этом говорю. Этот бой назначили после того, как я победил Аммо Уильямса. Шаг за шагом", - написал Хамза в соцсетях.

18 ноября должны были состояться промоутерские торги по бою Алимханулы с Ширазом, однако британец в итоге решил отказаться от поединка. Между тем следующий соперник казахстанца может определиться 7 декабря в Лондоне.

Алимханулы последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Великобритания WBO

Реклама

Живи спортом!