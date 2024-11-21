Чемпион объяснил отказ от титульного боя с казахским нокаутером

Британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО), действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, а также обладатель пояса WBC Silver в среднем весе, объяснил посредством соцсетей, почему решил провести бой с доминиканским чемпионом дивизиона по линии WBC Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО), а не с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Поединок Шираза и Адамеса может состояться 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я уже давно об этом говорю. Этот бой назначили после того, как я победил Аммо Уильямса. Шаг за шагом", - написал Хамза в соцсетях.

I’ve been saying this for ages. It got ordered after I beat ammo Williams. One step at a time IA 🙏👊🏼 https://t.co/2oG7XFAhNr — Hamzah Sheeraz (@sheeraz_hamzah) November 20, 2024

Алимханулы последний раз боксировал 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).