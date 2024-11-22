Неймар отреагировал на слова обладателя "Золотого мяча" о Винисиусе

Нападающий "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии по футболу Неймар прокомментировал слова испанского полузащитника "Манчестер Сити" Родри о форварде мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре, передают Vesti.kz.

Аккаунт Futeousadia в Instagram опубликовал пост с цитатой Родри о Винисиусе: "Я думаю, он умный парень и со временем поймет, чем больше он будет уделять внимания на поле, тем лучше он будет играть.

Спортсмен - это не только то, что ты представляешь на поле, но и за его пределами".

Под этим постом Неймар написал: "Теперь он стал болтуном".

Напомним, Родри выиграл "Золотой мяч" в 2024 году, опередив в голосовании Винисиуса. В предыдущем сезоне испанец выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Манчестер Сити", а со сборной своей страны стал чемпионом Европы-2024 в Германии, где его признали лучшим игроком континентального турнира.