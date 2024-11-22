ПСЖ решил увести у "Барсы" главную трансферную цель лета: он стоит 70 миллионов

Вингер "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании по футболу Нико Уильямс был главной трансферной целью "Барселоны" минувшим летом, но каталонский клуб не смог его подписать, передают Vesti.kz.

Теперь, по информации El Nacional, на игрока претендует "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что парижане сделали ему солидное предложение и обещают сделать Уильямса одной из главных звезд команды.

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Интерес "Барселоны" к Уильямсу был очевиден на протяжении нескольких месяцев. Игрок, отличающийся скоростью, дриблингом и умением прорываться по флангу, идеально вписывался в планы команды, которая стремилась омолодить и усилить свою атаку. Однако финансовые трудности каталонского клуба помешали подписать его. Хотя Нико не скрывал своего желания носить футболку "сине-гранатовых".

Теперь сценарий изменился. ПСЖ не только гарантирует Уильямсу зарплату, значительно превышающую ту, что могла бы предложить ему "Барселона", но и гарантирует ему ведущую роль в проекте под руководством Луиса Энрике.

ПСЖ, после ухода Килиана Мбаппе в "Реал", стремится перестроить свою атаку с помощью молодых, динамичных и жаждущих титулов игроков. А Уильямс идеально подходит под этот профиль.

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"Барселона", похоже, осталась в стороне от борьбы за игрока. Приоритеты клуба изменились, и отсутствие решительного шага заставило Нико пересмотреть свои взгляды на будущее. Все идет к тому, что Уильямс перейдет в команду, которая предлагает ему все, что он ищет: известность, экономическую стабильность и главную роль.

Контракт Уильямса с "Атлетиком" действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 70 миллионов евро.