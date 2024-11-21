Флик заблокировал трансфер новой звезды в "Барселону": в клубе конфликт?

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поставил под сомнение возможность подписания контракта с канадским нападающим "Лилля" Джонатаном Дэвидом, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, у Дэвида истекает контракт с французским клубом следующим летом, в связи с чем он мог бы достаться "сине-гранатовым" бесплатно, тем более что переговоры шли полным ходом. Однако немецкий тренер приостановил сделку. Флик не уверен, что Дэвид обладает необходимым уровнем, чтобы стать ведущим форвардом команды.

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Ситуация вызвала внутреннюю дискуссию в клубе. Спортивный директор каталонцев Деку считает Дэвида неплохим вариантом, он известен своей мобильностью и способностью забивать голы, а также умением налаживать связи с партнерами по команде. Его профиль вписался бы в систему игры "Барсы", особенно в условиях, когда экономические ограничения влияют на рыночные решения.

Однако у Флика другое видение. Он ищет более совершенного форварда. По его убеждению, 24-летний канадец еще не доказал, что способен блистать в составе "сине-гранатовых".

Эта позиция породила неопределенность в руководстве клуба. С одной стороны, Дэвид представляет собой привлекательную с экономической точки зрения рыночную возможность, с другой - сомнения Флика заставляют переосмыслить, подходит ли он команде, находящейся в процессе реконструкции.

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Несмотря на первоначальный отказ Флика, "Барса" продолжит следить за игрой Дэвида в ближайшие месяцы. Со своей стороны форвард готов сделать все необходимое, чтобы убедить немецкого тренера в том, что он может стать той опорной точкой в атаке, которая нужна команде.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Дэвид провел 11 матчей за "Лилль" и забил 7 голов. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Четыре года назад он перешел во французский клуб из бельгийского "Гента" за 27 миллионов евро.