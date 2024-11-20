Тренер "Барсы" нашел новую звезду в АПЛ: он играет за сборную и стоит 40 миллионов

В "Барселоне" намереваются усилить атакующую линию, в связи с чем стало известно об интересе каталонского клуба к футболисту, выступающему в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Ансу Фати, Пау Виктору и Феррану Торресу не удалось завоевать доверие главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика, вследствие чего команда решила подписать нового игрока в атаку.

Ранее ходили разговоры о Рафаэле Леао, Хвиче Кварацхелии, Нико Уильямсе, Мохамеде Салахе, Лерое Сане и Викторе Дьекереше. А теперь всплыло имя Бриана Мбемо из "Брентфорда".

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25-летний нападающий, который может играть как на фланге, так и на позиции центрального форварда, отметился восемью голами и одной результативной передачей в 13 матчах нынешнего сезона. Он отличается невероятной скоростью и мощью, что и привлекло внимание "Барселоны", тем более его контракт с английским клубом истекает в 2026 году. То есть летом он может перейти в каталонский клуб за разумную сумму, если не будет продлевать соглашение. И именно Флик попросил президента "Барселоны" Жоана Лапорту присмотреться к этому игроку.

Также отмечается, что Мбемо интересуются "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Арсенал" и "Марсель".

Так что "Барсе" предстоит выдержать серьезную конкуренцию, чтобы заполучить бывшего игрока "Труа".

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Мбемо ранее привлекался к играм за сборные Франции до 17, 20 и 21 года. А с 2022-го начал защищать цвета сборной Камеруна.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.