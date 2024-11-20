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Тренер "Барсы" нашел новую звезду в АПЛ: он играет за сборную и стоит 40 миллионов

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Тренер "Барсы" нашел новую звезду в АПЛ: он играет за сборную и стоит 40 миллионов ©ФК "Барселона"

В "Барселоне" намереваются усилить атакующую линию, в связи с чем стало известно об интересе каталонского клуба к футболисту, выступающему в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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В "Барселоне" намереваются усилить атакующую линию, в связи с чем стало известно об интересе каталонского клуба к футболисту, выступающему в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, Ансу Фати, Пау Виктору и Феррану Торресу не удалось завоевать доверие главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика, вследствие чего команда решила подписать нового игрока в атаку.

Ранее ходили разговоры о Рафаэле Леао, Хвиче Кварацхелии, Нико Уильямсе, Мохамеде Салахе, Лерое Сане и Викторе Дьекереше. А теперь всплыло имя Бриана Мбемо из "Брентфорда".

Стало известно, почему "Барселона" отказалась от трансфера Салаха

25-летний нападающий, который может играть как на фланге, так и на позиции центрального форварда, отметился восемью голами и одной результативной передачей в 13 матчах нынешнего сезона. Он отличается невероятной скоростью и мощью, что и привлекло внимание "Барселоны", тем более его контракт с английским клубом истекает в 2026 году. То есть летом он может перейти в каталонский клуб за разумную сумму, если не будет продлевать соглашение. И именно Флик попросил президента "Барселоны" Жоана Лапорту присмотреться к этому игроку.


Также отмечается, что Мбемо интересуются "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Арсенал" и "Марсель".

Так что "Барсе" предстоит выдержать серьезную конкуренцию, чтобы заполучить бывшего игрока "Труа".

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Мбемо ранее привлекался к играм за сборные Франции до 17, 20 и 21 года. А с 2022-го начал защищать цвета сборной Камеруна.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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