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Стало известно, почему "Барселона" отказалась от трансфера Салаха

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Стало известно, почему "Барселона" отказалась от трансфера Салаха ©

Стало известно, почему каталонская "Барселона" откалась от идеи трансфера нападающего английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

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Стало известно, почему каталонская "Барселона" откалась от идеи трансфера нападающего английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

По информации Fichajes, "сине-гранатовые" долгое время интересовались египтянином, но в итоге отказались от этого варианта. Такое решение "Барселоны" связано с опасением, что приобретение Салаха помешает развитию юного Ламина Ямаля, который стал стабильным игроком стартового состава. Также руководство клуба довольно прогрессом бразильского вингера Рафиньи.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что Салах может перейти в "Барселону" летом 2025 года на правах свободного агента.

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В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

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