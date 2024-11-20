"Реал" нашел своего Ямаля: на него также нацелился "Атлетико"

Во Франции утверждают, что есть жемчужина, обладающая огромным потенциалом и его также сравнивают с форвардом "Барселоны" Ламином Ямалем, хотя между ними наблюдается огромная разница, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, речь идет о 19-летнем бельгийском форварде "Лиона" Малике Фофане. Утверждается, что он может побороться за все индивидуальные титулы в не столь отдаленном будущем.

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В начале года "Лион" заплатил за трансфер Фофана из бельгийского "Гента" 19,5 миллиона евро, подписав с ним контракт до 30 июня 2028 года.

Фофана - одна из главных звезд французской команды, о чем свидетельствуют пять голов и две результативные передачи, которые он записал на свой счет в этом сезоне во всех соревнованиях. Он выделяется своей невероятной скоростью, мощью и индивидуальным талантом. И уже успел сыграть свой первый матч за основной состав сборной Бельгии.

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Экономический кризис, который переживает его команда, может заставить Фофану сменить обстановку в конце сезона.

Мадридские клубы "Реал" и "Атлетико" проявляют повышенное внимание к Фофане. Но в Бундеслиге и английской премьер-лиге появилось больше клубов, готовых сделать на него ставку в ближайшем будущем.