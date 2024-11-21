Лидер главной сенсации Европы за 68 миллиардов выбрал себе новый клуб
Полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц сделал выбор относительно своего будущего, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц сделал выбор относительно своего будущего, сообщают Vesti.kz.
21-летний талант, которым интересуются такие гранды, как "Бавария", мадридский "Реал" и "Ливерпуль", по информации CaughtOffside, склоняется к переходу в английский "Манчестер Сити".
Потенциальная сделка может обойтись "горожанм" в 120 миллионов евро. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в 130 миллионов евро (свыше 68 миллиардов тенге).
Вирц демонстрирует яркую форму в этом сезоне, проведя 17 матчей за "Байер", в которых он забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с "фармацевтами" действует до лета 2027 года, однако интерес со стороны одного из лучших клубов мира может ускорить его уход из Бундеслиги.
"Байер" в прошлом сезоне стал главной сенсацией европейских лиг. Леверкузенцы выиграли Бундеслигу, не проиграв ни одного матча.
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