Полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Вирц сделал выбор относительно своего будущего, сообщают Vesti.kz.

21-летний талант, которым интересуются такие гранды, как "Бавария", мадридский "Реал" и "Ливерпуль", по информации CaughtOffside, склоняется к переходу в английский "Манчестер Сити".

Потенциальная сделка может обойтись "горожанм" в 120 миллионов евро. По данным Transfermarkt, футболист оценивается в 130 миллионов евро (свыше 68 миллиардов тенге).

Вирц демонстрирует яркую форму в этом сезоне, проведя 17 матчей за "Байер", в которых он забил семь голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с "фармацевтами" действует до лета 2027 года, однако интерес со стороны одного из лучших клубов мира может ускорить его уход из Бундеслиги.

"Байер" в прошлом сезоне стал главной сенсацией европейских лиг. Леверкузенцы выиграли Бундеслигу, не проиграв ни одного матча.