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"Кайрат" официально решил судьбу лучшего бомбардира КПЛ-2024

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"Кайрат" официально решил судьбу лучшего бомбардира КПЛ-2024 ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Жоао Пауло, сообщают Vesti.kz.

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"Кайрат" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Жоао Пауло, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард, выигравший с "Кайратом" золотые медали чемпионата Казахстана, продолжит выступление в алматинском клубе до конца сезона-2025.

"За наш клуб бразилец выступает с лета 2021 года. В минувшем сезоне он снова стал лучшим бомбардиром "Кайрата", а также разделил звание лучшего голеадора премьер-лиги", - гласит сообщение клуба.

В сезоне-2024 бразильский игрок провел во всех турнирах 31 матч, в которых, забил 14 голов и сделал четыре ассиста.

В КПЛ-2024 нападающий "Кайрата" наряду с игроком сборной Казахстана Исламом Чесноковым из "Тобола" и белорусским форвардом "Атырау" Николаем Сигневичем стал лучшим бомбардиром - по десять голов.


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