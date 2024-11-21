"Кайрат" официально решил судьбу лучшего бомбардира КПЛ-2024

"Кайрат" объявил о продлении контракта с бразильским нападающим Жоао Пауло, сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард, выигравший с "Кайратом" золотые медали чемпионата Казахстана, продолжит выступление в алматинском клубе до конца сезона-2025.

"За наш клуб бразилец выступает с лета 2021 года. В минувшем сезоне он снова стал лучшим бомбардиром "Кайрата", а также разделил звание лучшего голеадора премьер-лиги", - гласит сообщение клуба.

В сезоне-2024 бразильский игрок провел во всех турнирах 31 матч, в которых, забил 14 голов и сделал четыре ассиста.

В КПЛ-2024 нападающий "Кайрата" наряду с игроком сборной Казахстана Исламом Чесноковым из "Тобола" и белорусским форвардом "Атырау" Николаем Сигневичем стал лучшим бомбардиром - по десять голов.