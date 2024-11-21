В "Барселоне" сделали заявление о покупке Холанда

Энрик Масип, советник президента каталонской "Барселоны" Жоана Лапорты, высказался о возможном подписании нападающего Эрлинга Холанда из английского "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

"С новой экономикой клуба и новым стадионом "Барселона" может задуматься о покупке любого игрока. Другое дело - действительно ли он нужен или лучше привезти двоих", - приводит слова Масипа Marca.

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24-летний Холанд выступает за "Сити" с 2022 года. Контракт футболиста с "горожанами" рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий сыграл 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

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