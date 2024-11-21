Обладатель "Золотого мяча" выбрал между Месси и Роналду
Полузащитник "Манчестер Сити" и обладатель "Золотого мяча" 2024 года испанец Родри назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времен. Игрок, в прошлом выступавший в Ла Лиге, рассказал о противостоянии с аргентинцем, сообщают Vesti.kz.
Полузащитник "Манчестер Сити" и обладатель "Золотого мяча" 2024 года испанец Родри назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времен. Игрок, в прошлом выступавший в Ла Лиге, рассказал о противостоянии с аргентинцем, сообщают Vesti.kz.
"У меня нет сомнений, Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играли против них, понимают разницу.
Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, так как это было смертельно опасно. Но Месси всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем. Месси получал мяч, а ты говорил: "Опасность".
Когда я начинал играть против него, я пытался отобрать у него мяч, но он всегда уворачивался от меня", - приводит слова Родри Mundo Deportivo.
Напомним, Родри играл в Испании за "Атлетико" и "Вильярреал", Месси в Ла Лиге защищал цвета "Барселоны", а Роналду, выступал в составе "Реала".
На счету Месси восемь "Золотых мячей" - он является рекордсменом по числу этих наград. Роналду, пять раз получал этот приз. В 2024 году Месси и Роналду впервые за 21 год оказались вне списка номинантов на награду.
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