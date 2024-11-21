Обладатель "Золотого мяча" выбрал между Месси и Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" и обладатель "Золотого мяча" 2024 года испанец Родри назвал Лионеля Месси величайшим футболистом всех времен. Игрок, в прошлом выступавший в Ла Лиге, рассказал о противостоянии с аргентинцем, сообщают Vesti.kz.

"У меня нет сомнений, Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играли против них, понимают разницу.

Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, так как это было смертельно опасно. Но Месси всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем. Месси получал мяч, а ты говорил: "Опасность".

Когда я начинал играть против него, я пытался отобрать у него мяч, но он всегда уворачивался от меня", - приводит слова Родри Mundo Deportivo.