Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 10:25
 

Клуб Месси нацелился на лучшего бомбардира ЧМ по футболу

  Комментарии

Поделиться
Клуб Месси нацелился на лучшего бомбардира ЧМ по футболу ©x.com/InterMiamiCF

Клуб МЛС "Интер Майами" готов провернуть громкий трансфер и усилить состав еще одним звездным игроком, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Клуб МЛС "Интер Майами" готов провернуть громкий трансфер и усилить состав еще одним звездным игроком, сообщают Vesti.kz.

По информации DSPORTS, клуб Лионеля Месси проявляет интерес к атакующему полузащитнику Хамесу Родригесу. Колумбиец, не сумевший закрепиться в составе испанского "Райо Вальекано", вскоре может стать свободным агентом.

Хотя 33-летний экс-игрок "Реала" предпочитает остаться в Европе, перспектива сыграть в одной команде с Месси и другими звездами МЛС может изменить его планы. Дополнительным аргументом для перехода станет участие "Интер Майами" в предстоящем клубном чемпионате мира летом.

В этом сезоне Хамес провел шесть матчей за "Райо Вальекано", лишь однажды выйдя в стартовом составе.

Добавим, что на чемпионате мира 2014 в Бразилии Хамес стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов. Кроме того, он стал автором самого красивого гола того мундиаля, поразив в 1/8 финала ворота сборной Уругвая.

Хамес Родригес стал автором лучшего гола ЧМ-2014

Месси Лионель Колумбия США Чемпионат мира по футболу ЧМ-2014 по футболу

Реклама

Живи спортом!