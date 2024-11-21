От Месси до сборной Узбекистана: как сложилась судьба казаха, попавшего в академию "Челси" в 7 лет

Одной из главных новостей последних дней стала информация о просмотре 16-летнего казахстанца Дастана Сатпаева в "Челси". Талантливый игрок "Кайрата" должен отправиться в Лондон на этой неделе.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил другого футболиста, имеющего прямое отношение к Казахстану, который уже был в академии английского гранда - Дариуса Нуритова. В 2012 году он на безвозмездной основе был принят в академию "Челси". В Англии семилетнего юнца уже называли "Новым Месси", а сам он был рад возможности получить в команде номер своего кумира - Фернандо Торреса (9).

Казахский футболист Дариус Нуритов в академии "Челси"

В семь лет Нуритов попал в академию "Челси" (рядом - отец Азиз Нуритов)

В 2017 году в казахстанских СМИ было последнее упоминание Нуритова. Сообщалось, что в Лондон приехали тренеры Александр Кузнецов и Кайрат Нурдаулетов. Они наблюдали за 13-летним игроком с надеждой, что через пару лет получат готового игрока для юношеской сборной Казахстана до 17 лет. После этого о Дариусе никто не писал, и о нем не вспоминали.

Корреспондент Vesti.kz связался с уроженцем Великобритании с казахскими корнями и узнал, как сложилась его футбольная карьера, чем он занимается сейчас, слышал ли он про Сатпаева и не только.

13-летний Нуритов вместе с казахстанскими тренерами Кузнецовым и Нурдаулетовым

- Дариус, о тебе давно ничего не слышно. Расскажи, как складывается твоя карьера? Где ты сейчас? Завершился ли твой этап в "Челси"?

- К сожалению, рассказывать особо нечего. Я покинул "Челси", когда мне было 16 лет (сейчас ему 20 лет - Прим. автора), и получил предложение продолжить свое академическое и футбольное образование в академии "Уилдстона" в Лондоне. Там я изучал спортивные науки и играл за молодежную команду клуба. Спустя два года я получил диплом, который позволил мне подать заявку на продолжение обучения в университете. Сейчас я учусь на втором курсе университета Оксфорд Брукс, где выбрал факультет международных отношений и политики. Я по-прежнему играю за одну из команд нашего университета, но, к сожалению, не стану профессиональным футболистом. Я надеюсь, что однажды стану дипломатом и у меня будет возможность поработать в Казахстане.

- Футбол так и останется мечтой детства?

- Как уже говорил, профессионалом я не стану. Но у меня есть 12-летний брат - Дилан, который сейчас реализует свою футбольную мечту. Он тренируется в центрах развития "Фулхэма" и "Челси". И кто знает, может быть, он станет первым казахстанским игроком в английской премьер-лиге. Запомните его имя - Дилан Нуритов!

Реализовать мечту стать профессионалом и сыграть за "Челси" может 12-летний Дилан Нуритов

- Я вспомнил о тебе, потому что вчера появилась крутая новость - юный игрок "Кайрата", 16-летний Сатпаев отправится на просмотр в "Челси".

- Да, я слышал, очень крутая новость. Желаю ему удачи!

- Пока ты был в академии "Челси", появились ли у тебя друзья, которые остались в футболе и сейчас доросли до высокого уровня?

- Я покинул "Челси" в разгар пандемии коронавируса и пытался поддерживать связь с некоторыми из моих товарищей по команде, но потом сосредоточился на собственной карьере и не следил за другими. Так что, я не знаю кто где оказался.

Повзрослевший Дариус с отцом Азизом Нуритовым

- Уже через несколько недель в Алматы состоится матч Лиги конференций между "Астаной" и "Челси". Ты знаешь об этом?

- Я большой фанат "Челси" и очень жду матча с "Астаной"! Втайне надеюсь, что "Астана" хорошо выступит против "Челси".

- Знаешь ли ты что-либо про казахстанский футбол?

- Однажды, когда мне было 14 лет, я провел неделю, тренируясь в академии "Кайрата". Я был очень впечатлен условиями и уровнем подготовки. Так что я не удивлен, что их молодежь здорово проявляет себя в Европе. Я думаю, что Кайрат Боранбаев очень страстно любит футбол и точно знает, где он хочет видеть свою команду.

Архивное фото Дариуса и его кумира - Фернандо Торреса

- Когда ты еще играл в "Челси", были ли у тебя разговоры о приглашении в сборную?

- Я проходил просмотр, чтобы играть за сборную Узбекистана до 14 лет, так как у меня тоже есть узбекские корни (отец игрока родился в Узбекистане - Прим. автора). Я сыграл один товарищеский матч и забил гол. Но, к сожалению, из-за некоторых проблем с документами, я не смог сыграть за сборную Узбекистана в официальных матчах.

Отметим, что Сатпаев, который должен отправиться в "Челси", в мае этого года дебютировал за основу "Кайрата". Он сыграл в матче Кубка лиги, а на тот момент ему было 15 полных лет. Также на его счету пять матчей и один гол в первой лиге за молодежную команду алматинцев.

За сборную Казахстана до 17 лет Дастан забил четыре гола в 10 матчах. Кроме того, в этом году он оформил 19+7 в 12 матчах за "Кайрат" в QJ League - турнире, где участвуют игроки не старше 18 лет.

По неподтвержденной информации, у Сатпаева будет месячный просмотр в команде "Челси" до 18 лет. Ни "Кайрат", ни сам игрок пока не давали никаких комментариев на этот счет.

Казахстанский футболист приглянулся "Челси": ему 16 лет и он капитан сборной

Фото: rus.azattyq.org (1), sportinfo.kz (2), личный архив, предоставлены Дариусом (3,4), IG/nuritoff (5), X/nuritoff (6)©️