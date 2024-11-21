Алимханулы против Канело: в команде казахстанца сделали заявление

Чемпион мира по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) не планирует переходить в более тяжелую весовую категорию ради боя с мексиканской звездой Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Менеджер казахстанского боксера Берик Султан прокомментировал сложившуюся ситуацию, раскрыв причины срыва переговоров с командой британца Хамзы Шираза. Он подчеркнул, что Жанибеку нет необходимости менять весовую категорию, поскольку он успешно доминирует в своей текущей и сохраняет серьезные перспективы для больших боев.

"Все обязательные претенденты имеют право отказаться. Они могут не драться, могут даже завершить карьеру. Мы, к сожалению, не можем никому диктовать, чтобы они дрались с нами. Мое личное мнение: они не хотели, чтобы Хамза проиграл Жанибеку. Немногим боксерам дан шанс драться за два титула сразу, а у Хамзы была возможность драться за пояс IBF и WBO. Я удивлен, что он отказался от этого, но я видел, что произошло в ринге, когда Жанибек и Хамза спарринговались. Конечно, боксер не может сказать: "Я боюсь, я не буду драться, боюсь проиграть", но команда, которая продвигает боксера, сама решает, каким путем это делать. Все боксеры хотят стать чемпионом мира побыстрее, но они отказались. Когда WBO назначили претендентом Хамзу, я сказал, что они не будут драться с нами. Многие боксеры и фанаты считали, что Хамза - хороший тест для Жанибека, но я сразу ответил, что если вы считаете, что Хамза будет драться с ним, то вы ошибаетесь. И вот что мы увидели. Конечно, для его репутации очень плохо, потому что сейчас не только наши, но и зарубежные фанаты считают, что он избегает Жанибека, он трус. А для нас, конечно, это было плюсом, потому что Жанибек еще раз доказал, что он бугимен, он король среднего веса", - заявил Берик Султан в интервью Tengri Sport.

Алимханулы стремится организовать бои с другими чемпионами среднего веса - Эрисланди Ларой и Карлосом Адамесом. Однако оба потенциальных соперника пока избегают согласия на поединки.

На фоне этой неопределенности многие болельщики считают, что казахстанцу стоит попробовать свои силы во втором среднем весе и бросить вызов Канело, чтобы побороться за его чемпионские титулы. 21 ноября Алимханулы бросил вызов мексиканцу.

"Я знаю, что многие болельщики и эксперты хотят, чтобы Жанибек поднялся и выступил там. Но кто там нас ждет? Канело будет драться с нами? Нет. Кто будет драться с нами? Хайме Мунгия в 160 фунтах отказался драться с Жанибеком. Нет резона подниматься. Нам нужно ждать здесь, делать свою работу, защищать. И это время придет. Время придет. Мы не торопимся. Жанибеку сейчас только 31 год. У него со здоровьем все в порядке. Он еще в пике. У нас еще есть время", - добавил менеджер Алимханулы.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

В последнем поединке в ночь на 15 сентября Альварес судейским решением одолел американца Эдгара Берлангу и сохранил за собой титулы по версиям WBC, WBA и WBO.