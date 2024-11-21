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Алимханулы бросил вызов Канело и выбрал дату боя

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Алимханулы бросил вызов Канело и выбрал дату боя ©instagram.com/NoLimit_AUS

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к объединенному чемпиону мира во втором среднем дивизионе Саулю Канело Альваресу (62-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz. Казахстанец предложил мексиканцу провести бой в феврале.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) обратился к объединенному чемпиону мира во втором среднем дивизионе Саулю Канело Альваресу (62-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz. Казахстанец предложил мексиканцу провести бой в феврале.

"Я думаю, только у Канело хватит смелости сразиться со мной! Канело, давай сразимся в феврале! Чемпионы в моем дивизионе боятся драться! Давай покажем миру хороший бокс!" - написал казахстанец на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

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Ранее, от боя с Алимханулы отказался претендент от WBO британский боксер Хамза Шираз (21-0, 17 КО). Кроме того, казахстанец вызывал на бой чемпиона по версии WBC доминиканца Карлоса Адамеса.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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