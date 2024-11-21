Разгадан хитрый план "сбежавшего" от Алимханулы боксера

Обозреватель Boxen1.com Джонни Орбан высказался о решении британского боксера Хамзы Шираза (21-0, 17 КО) отказаться от боя с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO и IBF казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

"Тот факт, что бой с Алимханулы не состоится, является очень умным ходом промоутера Шираза Фрэнка Уоррена. Победитель боя Дензела Бентли (№2 WBO) против Брэда Полса (№4 WBO) 7 декабря на арене "Уэмбли" почти наверняка заменит Шираза в качестве обязательного претендента WBO. Это, в свою очередь, означает, что Куинсберри все еще может выставить одного из своих бойцов против Алимханулы и, в случае победы, устроить всебританский объединительный бой", - пишет Орбан.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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Ранее сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминиканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

Алимханулы в соцсетях обратился к Адамесу с призывом подраться.

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