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Жанибек Алимханулы дал себе новое звание

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Жанибек Алимханулы дал себе новое звание ©Top Rank

Чемпион мира в среднем весе WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал пост в соцсетях после срыва боя с британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz. Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери известил казахстанца и его команду о том, что поединок не состоится.

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Чемпион мира в среднем весе WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал пост в соцсетях после срыва боя с британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz. Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери известил казахстанца и его команду о том, что поединок не состоится.

Алимханулы в связи с этим, назвал себя самым избегаемым боксером в мире.

"Кто самый избегаемый боксер в мире? Конечно, это Жанибек Алимханулы. Теперь все это знают!" - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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Ранее сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминиканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

Алимханулы в соцсетях обратился к Адамесу с призывом подраться.

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