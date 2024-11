Жанибек Алимханулы дал себе новое звание

Чемпион мира в среднем весе WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал пост в соцсетях после срыва боя с британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz. Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери известил казахстанца и его команду о том, что поединок не состоится.

Алимханулы в связи с этим, назвал себя самым избегаемым боксером в мире.

Who is the most avoided boxer in the world? Of course it's JANIBEK Qazaq Style 👑 Now everyone knows it! pic.twitter.com/cCDCXW7T0D