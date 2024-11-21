Жанибек Алимханулы дал себе новое звание

Чемпион мира в среднем весе WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) опубликовал пост в соцсетях после срыва боя с британским боксером Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz. Ранее президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери известил казахстанца и его команду о том, что поединок не состоится.

Алимханулы в связи с этим, назвал себя самым избегаемым боксером в мире.

"Кто самый избегаемый боксер в мире? Конечно, это Жанибек Алимханулы. Теперь все это знают!" - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Who is the most avoided boxer in the world? Of course it's JANIBEK Qazaq Style 👑 Now everyone knows it! pic.twitter.com/cCDCXW7T0D — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) November 20, 2024

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

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Ранее сообщалось, что Шираз может подраться с другими чемпионами дивизиона - кубинцем Эрисланди Ларой (пояс WBA) и доминиканцем Карлосом Адамесом (пояс WBC).

Алимханулы в соцсетях обратился к Адамесу с призывом подраться.

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