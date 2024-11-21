Казахстан узнал "группу смерти" в отборе на ЧМ-2026

13 декабря в Цюрихе (Швейцария) состоится жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Европейской зоне (УЕФА), сообщают Vesti.kz.

В квалификации в числе 54 сборных примет участие национальная команда Казахстана.

Телеграм-канал "ЖаркOFF" предположил, как для Казахстана могут сложится итоги жеребьевки:

"Предлагаю составить так называемые "группу смерти" и "группу жизни" для национальной сборной РК. Давайте исходить из того, что мы попадем в группу, состоящую из пяти команд. Моя версия. "Группа смерти": Франция, Турция, Албания, Казахстан, Молдова "Группа жизни": Дания, Уэльс, Северная Ирландия, Казахстан, Андорра", - пишет телеграм-канал.

Сборная Казахстана попала в четвертую корзину вместе с командами Люксембурга, Болгарии, Армении, Косова, Эстонии, Азербайджана, Кипра, Литвы, Фарерских островов, Латвии и Беларуси. Соответственно с этими командами Казахстан не сыграет.

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Отметим, что европейская квалификация к чемпионату мира стартует в следующем марте и завершится стыковыми матчами в марте 2026 года.

Участники отбора будут распределены на 12 групп по четыре или пять команд, которые сыграют друг с другом дома и на выезде.

Матчи группового этапа стартуют в марте для групп с пятью командами, а в сентябре - для групп с четырьмя. Финальные игры группового этапа пройдут в ноябре 2025 года.

Прямую путевку в финальную стадию получат 12 победителей групп, а оставшиеся четыре места будут разыграны в стыковых матчах между 12 командами, занявшими вторые позиции в своих группах.

Всего, для УЕФА на ЧМ-2026, который впервые пройдет в трех странах США, Канаде и Мексике запланированы 16 мест. На предстоящем чемпионате мира сыграют 48 команд.